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Кадирівці відкрили вогонь по солдатах РФ на Курщині: нові деталі масової здачі в полон ЗСУ

Юрій Берендій
17 серпня 2024, 16:59
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Кадирівці відкрили вогонь по російських призовниках, які намагались втекти з поля бою на території Курської області, зазначає військовий аналітик.
Кадирівці відкрили вогонь по солдатах РФ на Курщині: нові деталі масової здачі в полон ЗСУ
Нові деталі масової здачі в полон ЗСУ російських військових в Курській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України в ході боїв на території Курської області взяли в полон понад 100 російських військових. Про нові деталі масового захоплення в полон і причетність до цього кадирівців розповів аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк в ефірі телеканалу Sky News.

За його словами, солдати 488-го російського стрілецького полку, які здебільшого складалися з призовників, "втекли" при зіткненні з великим підрозділом українських військ. Під час їхньої втечі чеченські війська, розташовані з російського боку для запобігання відступу, відкрили по них вогонь.

"Вони пішли в інший бік, повернулися до ворога і здалися. Таким чином, ціла рота молодих призовників, усі 18-19-річні хлопці, здалися", - додає Кларк.

відео дня

Він також зазначив, що хоча Україна захопила "кілька сотень" полонених під час вторгнення в Курську область, бої на цьому напрямку залишаються дуже розрізненими та не координованими.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, події серпня 2024 року в Курській області мають символічний відгомін з серпнем 2000 року, коли затонув підводний човен "Курськ". Українська операція в Курській області може стати "фатальною" для Путіна, зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Російський політтехнолог Марат Гельман вважає, що конфлікт у Курській області затягнеться до фіналу перемовин між Україною та Росією, оскільки військовим шляхом росіянам не вдасться повернути контроль над Курщиною.

Російські війська змушені були відступити на східний берег річки Сейм у Курській області внаслідок наступу Збройних сил України, повідомляють російські пропагандисти, додаючи, що відступ відбувся в районі населеного пункту Тьоткіно.

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