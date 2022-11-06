Пес з Мощуна через окупантів втратив господаря і лапу: коли повернувся, вся вулиця плакала

Пес з Мощуна через окупантів втратив господаря і лапу/ скрін

Пес Мухтар із села Мощун на Київщині став свідком найзапекліших боїв, які тоді точилися поблизу української столиці. Через обстріли з боку російських окупантів він втратив свого господаря і лапу. Та коли загарбники втекли та у Київській області стало безпечніше, собака повернувся з дружиною загиблого господаря у зруйноване житло.

Волонтери хотіли передати собаку іншим господарям, адже попереднім фактично не було де жити після російських бомбардувань. Але Мухтар так тужив, що його довелося повернути у напівзруйноване село. Історію вірного пса розповіли журналісти ТСН.

Навесні Мухтар потрапив зі своїм господарем під обстріл окупантів у рідному селі Мощун. Господар з сусідом спочатку ховалися у підвалі, але потім вирішили покинути село. Але виїхати не змогли, адже в автомобіль, яким мали евакуюватися, влучив снаряд.

Пізніше господаря собаки та інших людей вивозили українські військові. Їх спочатку довелося вивести через ліс, і собака постійно був поруч.

"Солдат, який переводив через ліс кричить "лягайте", батько з пузом ляже, підбіжить Мухтар, оближе, встає і так…", – розповідає син чоловіка.

Пса знайшли з осколками і з пораненою лапою

Господар Мухтара був пораненим і контуженим, його доправили до Києва. Собака залишився у Мощуні і кудись загубився.

Пса знайшли уже після деокупації села, коли людям дозволили туди повертатися. Як розповідає господиня, він був в осколках і з пораненою лапою. Його забрали волонтери і відправили на лікування до Харкова.

У Харкові собаку прооперували, діставши з його тіла осколки. Лапу довелося повністю ампутувати.

Мухтара доставили до Харкова і там прооперували/ скрін

У господаря не витримало серце

Господар собаки тим часом помер – у нього не витримало серце через те, що окупанти зробили з його селом і житлом, розповідає дружина.

"На нервах дивитися на ці руїни, які 30 років будували. За один день все зруйнували. Не витримав", – каже вона.

Від хати сім’ї практичного нічого не лишилося. Господиня змушена жити у сусідній будівлі – власники цього житла виїхали до Німеччини і впустили її туди жити. Ця оселя теж не зовсім ціла, але там більш-менш збереглися стіни і стеля.

Мухтар в обіймах волонетерки Оксани, яка його рятувала/ скрін

Собака тужив за селом – довелося його туди повернути

Волонтери хотіли знайти для собаки нову оселю, проте Мухтар так тужив, що його довелося повернути до напівзруйнованого села.Зараз він живе з дружиною свого господаря.

"Мені кажуть, що віддай волонтерам. Куди я його віддам? Як дитя", – зазначає жінка.

Пес втратив ногу, але завжди радісний і насолоджується життям/ скрін

Коли Мухтар після лікування повернувся в рідне село, плакала вся вулиця. Адже він, хоч і на трьох лапах і після сильних поранень, гасав по вулиці і радів життю, надихаючи усіх односельців.

Раніше повідомлялося, що у селищі Макарів на Київщині собака дочекалася своїх господарів, які були змушені тікати від російських окупантів. "Макарівська Хатіко" не відходила з рідного подвір’я 5 місяців, не втрачаючи надію, що господарі ще повернуться.

Нагадаємо, в ефірі телемарафону, 4 жовтня, трапився невеликий казус з маленьким цуценям на прізвисько Пуговка з Ірпіня. Собака настільки комфортно себе почувала в студії, що сходила в туалет прямо на стіл ведучих.

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