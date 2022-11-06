Пес з Мощуна через окупантів втратив господаря і лапу: коли повернувся, вся вулиця плакала

Поранений пес зміг вижити під час найзапекліших боїв під Києвом. Але його господаря врятувати не вдалося.
Пес Мухтар із села Мощун на Київщині став свідком найзапекліших боїв, які тоді точилися поблизу української столиці. Через обстріли з боку російських окупантів він втратив свого господаря і лапу. Та коли загарбники втекли та у Київській області стало безпечніше, собака повернувся з дружиною загиблого господаря у зруйноване житло.
Волонтери хотіли передати собаку іншим господарям, адже попереднім фактично не було де жити після російських бомбардувань. Але Мухтар так тужив, що його довелося повернути у напівзруйноване село. Історію вірного пса розповіли журналісти ТСН.
Навесні Мухтар потрапив зі своїм господарем під обстріл окупантів у рідному селі Мощун. Господар з сусідом спочатку ховалися у підвалі, але потім вирішили покинути село. Але виїхати не змогли, адже в автомобіль, яким мали евакуюватися, влучив снаряд.
Пізніше господаря собаки та інших людей вивозили українські військові. Їх спочатку довелося вивести через ліс, і собака постійно був поруч.
"Солдат, який переводив через ліс кричить "лягайте", батько з пузом ляже, підбіжить Мухтар, оближе, встає і так…", – розповідає син чоловіка.
Пса знайшли з осколками і з пораненою лапою
Господар Мухтара був пораненим і контуженим, його доправили до Києва. Собака залишився у Мощуні і кудись загубився.
Пса знайшли уже після деокупації села, коли людям дозволили туди повертатися. Як розповідає господиня, він був в осколках і з пораненою лапою. Його забрали волонтери і відправили на лікування до Харкова.
У Харкові собаку прооперували, діставши з його тіла осколки. Лапу довелося повністю ампутувати.
У господаря не витримало серце
Господар собаки тим часом помер – у нього не витримало серце через те, що окупанти зробили з його селом і житлом, розповідає дружина.
"На нервах дивитися на ці руїни, які 30 років будували. За один день все зруйнували. Не витримав", – каже вона.
Від хати сім’ї практичного нічого не лишилося. Господиня змушена жити у сусідній будівлі – власники цього житла виїхали до Німеччини і впустили її туди жити. Ця оселя теж не зовсім ціла, але там більш-менш збереглися стіни і стеля.
Собака тужив за селом – довелося його туди повернути
Волонтери хотіли знайти для собаки нову оселю, проте Мухтар так тужив, що його довелося повернути до напівзруйнованого села.Зараз він живе з дружиною свого господаря.
"Мені кажуть, що віддай волонтерам. Куди я його віддам? Як дитя", – зазначає жінка.
Коли Мухтар після лікування повернувся в рідне село, плакала вся вулиця. Адже він, хоч і на трьох лапах і після сильних поранень, гасав по вулиці і радів життю, надихаючи усіх односельців.
Раніше повідомлялося, що у селищі Макарів на Київщині собака дочекалася своїх господарів, які були змушені тікати від російських окупантів. "Макарівська Хатіко" не відходила з рідного подвір’я 5 місяців, не втрачаючи надію, що господарі ще повернуться.
Нагадаємо, в ефірі телемарафону, 4 жовтня, трапився невеликий казус з маленьким цуценям на прізвисько Пуговка з Ірпіня. Собака настільки комфортно себе почувала в студії, що сходила в туалет прямо на стіл ведучих.
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