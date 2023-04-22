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"Перспектив у РФ немає": Маломуж розповів, як ЗСУ вщент розгромлять окупантів під час контрнаступу

Аліна Дембіцька
22 квітня 2023, 03:20
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За час війни Росія зазнала шалених втрат у техніці та озброєнні. ЗСУ знищили 300 ворожих літаків та стільки ж гелікоптерів, а також 3600 танків.
Украинские военные, ВСУ, Николай Маломуж
Маломуж розповів, як ЗСУ вщент розгромлять окупантів під час контрнаступу / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Країна-агресорка Росія дуже боїться контрнаступу Збройних сил України. В деяких окупованих містах фіксується паніка – там колаборанти та сімʼї військових офіцерів агресора тікають, бо розуміють, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Якщо ми говоримо про конкретні речі, то ворог намагається розгадати, де саме буде цей наступ. Чомусь росіяни орієнтуються на запорізький та луганський напрямки, посилюють там позиції, готують нові дивізії, підганяють туди нову техніку та озброєння. Але у них її недостатньо, щоб по лінії фронту у 1250 кілометрів створити передумови для оборони чи ефективної протидії. Це – величезна лінія фронту, для якої потрібно не 200-250 тисяч, а мільйони людей, тому вони намагаються отримати і розвідувальну інформацію, і конкретику щодо підготовки українського контрнаступу та майбутніх наступальних операцій", - розповів Маломуж.

Він підкреслив, що у росіян вже немає тих сил і тієї потуги, особливо у професійній частині за рахунок знищення професійних військ, у першу чергу повітряно-десантних, десантно-штурмових, морської піхоти, великої частини "вагнерівців", які були "елітою" російської армії. Більшу частину з них Україна вже знищила, адже принаймні протягом трьох місяців щодня від 500 до 1100 осіб ЗСУ знищили тільки вбитими. Приблизно така сама кількість і поранених, які вибувають з поля бою. А це – ті втрати, які не можна швидко відновити за рахунок резервів, тому що представники цих спецвійськ готуються від року (рядовий склад) до трьох (офіцерський склад).

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"Швидко їх поповнити неможливо, бо просто не встигнуть ані підготувати, ані провести бойові злагодження, ані тим більше обкатати у польових умовах. Тому у даній ситуації ця професійна складова армії РФ послаблена, а це дає нам перспективи для проведення успішних операцій, бо вони не зможуть закрити усі напрямки підготовленими військами. Не кажучи вже про те, що новостворені підрозділи з мобілізованих теж не будуть ефективними, бо вони не мають достатнього рівня підготовки, бойового досвіду та мотивації. Тому, дійсно, тут у ЗСУ є переваги. Тим паче, що і велика кількість техніки та озброєння РФ також була знищена – більше 300 літаків та стільки ж гелікоптерів, 3600 танків. Це, фактично, цілі повітряні, танкові, загальновійськові армії, адже це те, що росіяни кидали у бій з самого початку. Поповнити таку техніку, наприклад, танки Т-90, яких залишилися десятки, важко, бо сотні з них були повністю знищені. БТР у РФ теж, як правило, багато залишилося старого зразка", - зауважив генерал армії.

За його словами, серед ракет також немає багатьох боєприпасів, а створити нові ракетні можливості за рахунок ВПК – це не така швидка справа через нестачу комплектуючих. Бо старе озброєння хоч і є та може стріляти, але воно неефективне проти новітнього озброєння, тому що є можливість масового знищення. Тому тут особливих перспектив у Росії немає.

"Чим вони можуть взяти? Масою військових, яких росіяни залучатимуть у вигляді мобілізованих, великою кількістю озброєння та техніки 60-80-х років, яку підняли зі зберігання та після реабілітації кидатимуть на фронт. За масового їх застосування це також буде проблемою, тому що такої техніки теж багато і її теж треба перемелювати", - зазначив Маломуж.

Водночас він підкреслив, що під час наступу ЗСУ не будуть йти у лобові атаки на вогневі засоби (навіть старого зразка), а будуть маневрувати, проводити удари по слабких місцях, протифлангові, тилові за допомогою спецпідрозділів.

"Це те, що дає перспективу не наражатись на вогневі засоби або на ті оборонні позиції, де росіяни будували бліндажі, різні укріпрайони по 70, 120 кілометрів (як, наприклад, біля Мелітополя). Ми можемо їх обходити – під час різних воєн будувалися укріплення на кшталт лінії Мажино, які противник обходив і вони не відігравали жодної ролі. Тому грамотне планування дозволить нам, з одного боку, обійти ці укріплення, а з іншого – подавити вогневі засоби РФ новітніми і більш далекобійними ракетними, авіаційними, танковими системами, гаубицями, БТРами, які можуть мобільно та ефективно діяти", - підсумував генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні. Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

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