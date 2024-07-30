УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Переговори наблизились: Україна готується до зустрічі Зеленського і Сі Цзіньпіна

Анна Косик
30 липня 2024, 16:25
288
Нещодавній візит очільника МЗС України вплинув на розвиток дипломатичного діалогу з Китаєм.
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Підготовка до зустрічі очільників України і Китаю триває / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

Цього року Україна і Китай динамічно розвиває діалог, зокрема для того, щоб провести зустріч між президентами країн - Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях, будуть ще зустрічі і розмови", - каже представник МЗС.

Тихий відзначив, що робота над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна ведеться постійно, але нещодавній візит міністра закордонних справ України наблизив прямі переговори між очільниками країн.

відео дня

"Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, ранувато говорити", - додав речник МЗС.

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Діалог України і Китаю - останні новини

Напередодні президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо робочого візиту глави МЗС Дмитра Кулеба у Китай. Пекін, за словами глави держави, підтримує територіальну цілісність України.

До цього Зеленський говорив безпосередньо з лідером Китаю по телефону. Сі Цзіньпін сказав президенту України, що не буде продавати і передавати зброю Росії.

Раніше стало відомо, що Китай має альтернативний погляд на мир в Україні і Зеленський заявив, що він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо КНР поділяє цей шлях до миру, то разом з Україною буде знайдено можливість для діалогу.

Інші новини про Китай:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський МЗС України КНР Сі Цзіньпін
Реклама

Головне за день

"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

18:10 Україна
Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу

Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу

18:05 Світ
США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

17:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Все йде до заморозки війни 2993

Все йде до заморозки війни

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину 2794

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину

Було бомбардування : Андрій Данилко розкрив правду про Софію Ротару 2146

"Було бомбардування": Андрій Данилко розкрив правду про Софію Ротару

Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими 1537

Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими

Останні новини

18:20

Інакше можуть погнити чи зупиниться ріст: 4 "золотих" правила, як поливати помідори

18:14

Пропагандисти РФ заявили про розробку ракети "Искандер-1000": що про неї відомо

18:10

"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

18:05

Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті РоскосмосуВідео

18:00

Жіночі жилетки на будь-який сезон — як їх носити весною, влітку, восени та взимку? новости компании

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог БорейкоРосія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко
17:59

США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

17:50

Гороскоп на серпень 2024 для Тельців: нові вершини та гарний прибутокВідео

17:32

Військові можуть залишитися без зарплат уже у вересні: Мінфін назвав ризики

17:28

Битва за Торецьк є питанням найближчого часу, що відбувається у місті - DeepState

Реклама
16:50

"Чи варта шкурка вичинки": еколог розкрив шокуючі наслідки підриву Каховської ГЕС

16:46

"Ракети полетять масово": астролог назвав найнебезпечніші дні серпня 2024 для УкраїниВідео

16:25

Переговори наблизились: Україна готується до зустрічі Зеленського і Сі Цзіньпіна

16:12

Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

16:06

У РНБО натякнули на нові цілі далекобійних ударів по військових об'єктах у РФ

16:02

Що категорично не можна робити вдома 31 липня: суворі прикмети і заборони

16:00

Секретний рецепт тієї самої легендарної одеської ікри "з синеньких" - просто бомбаВідео

16:00

Бачити не хочуть: Аллу Пугачову "відшили" в РФ через новий статус

15:55

Що таке "ірИс" та "Ірис": чому це не одне й те ж самеВідео

15:45

Як позбутися фітофтори на помідорах: народні методи, які точно допоможуть

15:40

Нова лінія розмежування: що стане предметом переговорів з РФ - Розумний

Реклама
15:20

Зірка "Маленьких жінок" таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка

15:20

Як зменшити рахунки за електрику: жінка поділилася простим лайфхаком

15:00

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літаВідео

14:59

РФ готує найближчим часом комбіновану атаку: Плетенчук попередив про загрози

14:39

Україну накриє новий антициклон: погода різко зміниться

14:16

"Можна пробити": розкрито ймовірний сценарій удару РФ по Київській ГЕС

14:03

Ціни "поповзуть" вгору: які продукти подорожчають у серпні

13:55

"Краматорськ - місто кохання": романтична Вітвіцька примчала до бойфренда на службуВідео

13:43

Углава закликає міжнародні організації убезпечити НАБУ від впливу недобросовісних активістів

13:35

Угорщина "відчиняє двері" росіянам: в ЄС попередили про загрозу для Європи

13:23

Яким буде курс долара і євро в серпні: опубліковано прогноз

13:15

"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

12:52

РФ просувається на Донеччині: розвідка Британії заявила про бої за важливе місто

12:16

"Війна триватиме у 2025 році": у Кабміні насторожили сумним прогнозом

12:13

Найледачіший рецепт маринованих помідорів - просто "вау"Відео

12:00

Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня

11:59

"Війна - у патовій ситуації": експерт пояснив, навіщо Кулеба їздив до Китаю

11:59

Багато спаленої техніки: чому насправді РФ більше не штурмує Покровський напрямок

11:23

"Перейшов межу і збрехав": між Угорщиною та Польщею спалахнув скандал через Україну

11:20

Хто першим отримає повістки після оновлення даних: адвокат розкрив важливі нюанси

Реклама
11:05

Син Бреда Пітта й Анджеліни Джолі потрапив до лікарні після ДТП

11:01

Потужніші за F-16: які винищувачі допоможуть Україні відновити перевагу в небі

10:57

Жінка відчуває усі слова на смак: яке ім'я схоже на шоколадну цукерку

10:42

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кролики - тримайте язик за зубами, Собакам - обман

10:22

В Україні не відключатимуть світло: втішний прогноз на три місяці

10:14

Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину

10:10

Гороскоп на завтра 31 липня: Ракам - неочікувана подія, Левам - чудова новина

10:05

"Одні муки": Анастасія Волочкова зізналася, що не може побороти важку хворобу

09:59

Що посадити після картоплі наступного року - земля відпочине

09:31

Що заборонено робити 30 липня: яке церковне свято у цей день

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти