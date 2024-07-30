Переговори наблизились: Україна готується до зустрічі Зеленського і Сі Цзіньпіна

Нещодавній візит очільника МЗС України вплинув на розвиток дипломатичного діалогу з Китаєм.

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Підготовка до зустрічі очільників України і Китаю триває / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

Цього року Україна і Китай динамічно розвиває діалог, зокрема для того, щоб провести зустріч між президентами країн - Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях, будуть ще зустрічі і розмови", - каже представник МЗС.

Тихий відзначив, що робота над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна ведеться постійно, але нещодавній візит міністра закордонних справ України наблизив прямі переговори між очільниками країн.

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"Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, ранувато говорити", - додав речник МЗС.

Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Діалог України і Китаю - останні новини

Напередодні президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо робочого візиту глави МЗС Дмитра Кулеба у Китай. Пекін, за словами глави держави, підтримує територіальну цілісність України.

До цього Зеленський говорив безпосередньо з лідером Китаю по телефону. Сі Цзіньпін сказав президенту України, що не буде продавати і передавати зброю Росії.

Раніше стало відомо, що Китай має альтернативний погляд на мир в Україні і Зеленський заявив, що він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо КНР поділяє цей шлях до миру, то разом з Україною буде знайдено можливість для діалогу.

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