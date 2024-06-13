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"Він дав слово": Зеленський розкрив нові деталі переговорів із Сі Цзиньпіном

Юрій Берендій
13 червня 2024, 23:07оновлено 14 червня, 00:00
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Володимир Зеленський прокоментував плани Пекіну організувати альтернативний мирний саміт щодо війни в Україні в обхід Глобального саміту миру в Швейцарії.
'Він дав слово': Зеленський розкрив нові деталі переговорів із Сі Цзиньпіном
Зеленський розкрив обіцянку, яку отримав від Сі Цзиньпіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Очільник КНР Сі Цзиньпін пообіцяв Володимиру Зеленському під час телефонної розмови між лідерами держав не постачати зброю та військову техніку до Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками підписання безпекової угоди на 10 років між Україною та США.

В ході прес-конференції Володимира Зеленського запитали щодо ймовірності постачання зброї та військової техніки з Китаю до Росії.

"Насамперед у мене була телефонна розмова з лідером Китаю по телефону. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії", - відповів Зеленський.

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За його словами, Україна та весь світ зможуть переконатись наскільки лідер КНР Сі Цзиньпін дотримається свого слова.

"Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово", - додав він.

Крім того, журналісти запитали в українського президента щодо мотивів Китаю створювати альтернативу Глобального мирного саміту у Швейцарії та, чи вважає він КНР спільником Росії в агресії проти України.

"Наш мирний план відкритий для всіх. Він спирається на хартію ООН. І ви знаєте, що він спирається на наступні принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо Китай має альтернативний погляд на це, вони можуть підготувати альтернативну формулу миру. Отже, якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо можливість для діалогу", - резюмував Зеленський.

'Він дав слово': Зеленський розкрив нові деталі переговорів із Сі Цзиньпіном
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - Глобальний саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Reuters Китай відмовився взяти участь в Глобальному саміті миру.

Водночас, КНР активізував інформаційну кампанію для підтримки альтернативного "мирного плану" серед інших державних урядів. Reuters повідомляє про це, посилаючись на 10 анонімних дипломатів.

Президент України Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, висловив "глибоке розчарування" через відмову Китаю взяти участь у Глобальному саміті миру, запланованому на найближчі дні в Швейцарії.

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