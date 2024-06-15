Стараюся довіряти обіцянці "але": Зеленський сказав, чи може Китай допомагати РФ

Росія сьогодні в компанії з Північною Кореєю і з Іраном, каже Володимир Зеленський.

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Зеленський сподівається, що КНР не постачатиме зброю Росії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що КНР не постачатиме зброю країні-агресору Росії, як це роблять Іран і КНДР. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky TG24.

"Я говорив безпосередньо з лідером Китаю по телефону. Ми живемо і боремося. Я вважаю, що лідер нації, неважливо, велика ця країна або маленька, якщо люди цю людину обрали, то вона лідер, який є обличчям свого народу. І якщо мені лідер Китаю каже - я не буду продавати і передавати зброю Росії, то я намагаюся довіряти цим словам", - сказав Зеленський.

Він також додав, що якщо Китай таки почне постачати зброю РФ, то це буде зовсім інша історія.

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"Якщо Китай доєднається до постачань Північної Кореї, то ми з вами можемо зрозуміти, що це зовсім інша історія, що це трагедія. Росія сьогодні в компанії з Північною Кореєю і з Іраном. Іран доправляє дрони і іншу зброю, Північна Корея передає мільйони артилерійських снарядів. Я б дуже не хотів, щоб Китай доєднався до цих країн", - сказав президент України.

Позиція Китаю щодо війни Росії та України / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо війни в України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання країні-агресорці Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

На думку військового експерта Романа Світана, Китай постачає зброю до Росії через Північну Корею, маскуючи її під північнокорейську.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай залучений до спроби Росії зірвати саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

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