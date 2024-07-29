Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими

Президент зобов'язав військових представити оновлену структуру роботи української ППО.

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Володимир Зеленський розповів про посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський заявив про вже розпочату роботу з посилення повітряного простору над Харковом системами протиповітряної оборони.

"З погляду безпеки скажу, але не сильно заглиблюючись у деталі, повітряний простір Харкова ми вже почали посилювати", - заявив глава держави під час спілкування з підприємцями та працівниками Полтавської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Він уточнив, що буде робота над посиленням ППО і Полтавського регіону, і пояснив, що пріоритет щодо розподілу партнерських систем ППО по регіонах залежить від того, "куди більше прилітає". "Там встановлюємо раніше", - сказав глава держави.

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"Я думаю, що це справедливий підхід. І в будь-якому разі області, які генерують економіку нашої держави, допомагають. Це, в принципі, про те - звідки ми беремо гроші потім на посилення безпеки. Тобто, економіка важлива і має великий вплив. І Полтавщина має великий вплив зі своєю часткою в економіці України", - резюмував президент.

Оновлення структури роботи ППО України

За підсумками робочого візиту до Харківської та Полтавської областей і нарад із військовим командуванням Зеленський зобов'язав їх представити оновлену структуру роботи української ППО до кінця поточного року.

"Працюємо над конфігурацією ППО так, щоб і в Харківській області, і в інших наших регіонах було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, і відповідні командувачі мають презентувати оновлену структуру роботи наших систем ППО і нові запити партнерам - що саме мають забезпечити до кінця поточного року", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Президент також розповів, що під час нарад заслухав доповідь командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова щодо захисту сходу України, дій і бойових можливостей.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Посилення ППО - останні новини за темою

Раніше Зеленський анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Нагадаємо, раніше у WP заявили про потужне посилення ППО. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники та ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутних військах РФ та інших військових об'єктах поблизу фронту.

Як повідомлялося раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з національної безпеки віцепрезидента США Камали Гарріс Філом Гордоном. Він заявив про те, що Україні потрібно більше систем ППО.

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