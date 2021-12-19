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ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня: Епіфаній назвав терміни

19 грудня 2021, 09:25

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем.

Єпіфаній
Епіфаній заявив, що ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня / Reuters

Українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня, заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Як повідомляє "Радіо Свобода", митрополит Київський і всієї України підкреслив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.

До того ж глава ПЦУ переконаний, що храми 25 будуть порожні, а 7 будуть повними.

"Це найбільше пов'язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча цього року я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. У минулі два роки, чи було це штучно створено, я пам'ятаю, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я дійсно не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Треба мудро діяти", - підсумував Епіфаній.

Нагадаємо, торік настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній говорив про те, що святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні можливо після того, як для такого рішення "дозріє" церква і віряни.

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"Загалом я не проти, але я спираюся на думку наших вірян. І ми знаємо чітко соціологію, яка показує, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква спираємося на своїх вірян, бо ми тільки стверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один розкол...", - говорив він у грудні 2020 року.

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