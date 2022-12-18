"Паніка наростає": військовий ЗСУ повідомив, що росіяни почали тікати з Криму та мінувати пляжі

Після останніх вибухів все більше росіян намагаються втекти з окупованого Кримського півострова.

Росіяни тікають з Криму та мінують пляжі / Teleram

У тимчасово окупованому Криму почастішали повідомлення про так звану "бавовну". Зокрема, 17 грудня вибухи пролунали в Сімферополі. Саме тому з кожним днем серед росіян посилюються панічні настрої. Загарбники намагаються якнайшвидше втекти з півострова. Про це розповів кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов у коментарі 24 каналу.

"Бавовна" дуже сильно впливає на моральний стан як окупантів, так і місцевих зрадників. Чим більше "бавовни", тим більше вони починають панікувати", - сказав Самойлов.

Як розповів кримський активіст, після останніх вибухів все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова.

"Такої масової втечі, як було під час першої "бавовни" влітку, зараз немає. Але дійсно все більше й більше росіян намагаються поїхати додому, в свою улюблену країну "бояришніка та перегару", - зауважив військовий.

За його словами, росіяни так поспішають втекти з Криму, що днями навіть влаштували затор на Керченському мосту. Самойлов розповів, що міст не працював певний час, оскільки російські поліціянти, які перевіряли машини, не могли впоратися з таким великим потоком охочих втекти.

"Тоді всі автомобілі поїхали на Керченську поромну переправу, яка також працює дуже повільно. Там дуже мало поромів, які не можуть швидко перевозити таку велику кількість автомобілів. Також через погодні умови пороми ходять не так часто", - розповів кримський активіст.

Водночас через паніку росіян у Криму посилилися репресії. Також окупанти намагаються "захистити" Крим від ЗСУ. Як зазначив Самойлов, дії росіян доходять до абсурду.

"Паніка окупантів дійшла до того, що вони мінують пляжі та будують на них так звані фортифікаційні споруди, риють траншеї. Йдеться про Чорноморський та Сакський райони. В останньому на дорогах, які ведуть до деяких пляжів, з'явилися таблички з надписом "Обережно, міни", - повідомив активіст.

Як пояснив військовий ЗСУ, таким чином російські загарбники намагаються завадити висадці українського десанту. За словами Самойлова, саме Чорноморський район добре підходить для такої військової операції.

"Однак висадка морського десанту в умовах сучасної війни – це програшна тактика. Безглуздо розраховувати на те, що таке зараз може відбутися. Але росіяни намагаються відпрацювати всі можливі варіанти", - зазначив він.

Самойлов додав, що Крим зараз дуже сильно насичений російськими військами. Адже з початку окупації півострова Росія перекидала туди війська та зброю, будувала нові військові бази. Однак, як наголосив військовий, стратегічна перевага у повномасштабній війні поступово переходить у бік України.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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