'Завтра-післязавтра': Подоляк анонсував 'бавовну' на російських військових об'єктах

Подоляк підкреслив, що вибухи будуть не лише на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на складах, а також у військових частинах.

Подоляк заявив, що кількість вибухів на російських об'єктах скоро почастішає / ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що найближчим часом у Росії може збільшитись кількість вибухів на військових об'єктах. Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

Як зазначив радник керівника Офісу президента, країна-агресорка Росія почала "втрачати керованість процесами" на своїй території. За його словами, росіяни, побачивши, що кремлівський режим не гарантує їхню безпеку, "починають дедалі більше хаотизуватися, відбуваються саботажі, розвалюється керованість силовою вертикаллю в РФ".

Подоляк підкреслив, що на російських об'єктах стратегічної авіації взагалі немає охорони. Тому кількість ексцесів значно збільшиться. Ба більше, такі інциденти будуть не лише на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на складах, а також у військових частинах.

"Кількість ексцесів значно збільшуватиметься, бо є внутрішня агресія… Такі інциденти збільшуватимуться в дуже і дуже великій кількості буквально завтра-післязавтра", - заявив Подоляк.

Окрім того, він зауважив, що через запроваджені санкції Росія не зможе купити запчастини, щоб відремонтувати пошкоджену техніку.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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