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ППО безсила: в Генштабі розкрили деталі вибухів у Краснодарському краї РФ

Марія Николишин
31 травня 2024, 10:35
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Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва.
ППО безсила: в Генштабі розкрили деталі вибухів у Краснодарському краї РФ
ЗСУ завдали удару по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

У ніч на 31 травня у Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи та спалахнула сильна пожежа. Станом на зараз в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що це черговий результат скоординованих дій Сил оборони.

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".

відео дня

"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується. "Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ. Далі буде…", - додають у Генштабі ЗСУ.

У російському порту Кавказ спалахнула потужна пожежа - відео:

ППО безсила: в Генштабі розкрили деталі вибухів у Краснодарському краї РФ

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи у Росії - останні новини:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 31 травня жителі Тамані, Керчі та Глазовки прокинулися через сильні вибухи. У порту Кавказ спалахнула потужна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

За словами журналіста Андрія Цаплієнко, удар по поромній переправі й нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ було завдано одразу вісьмома ракетами РК-360МЦ "Нептун" українського виробництва.

Вчора, у Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму.

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