Відставка керівника ГУР Буданова: Зеленський оголосив своє рішення

Президент Володимир Зеленський зізнався, що така інформація ходила.

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Зеленський прокоментував ймовірну відставку Буданова / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГУР МО Украины

Останнім часом в суспільстві обговорюється ймовірна відставка начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Як відомо, він очолює військову розвідку України з серпня 2020 року.

21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, президент України Володимир Зеленський озвучив своє рішення.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – сказав він. відео дня

Раніше інсайдом про те, що Офіс президента планує відставку самого Голови ГУР Кирила Буданова поділився колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза, пов'язаний з Петром Порошенком. Начебто Кирила Буданова хочуть перевести заступником до Главкома Олександра Сирського.

Окрім цього, наприкінці вересня видання "Українська правда" поділилося інсайдерською інформацією, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Ще одне джерело розповіло виданню, що міністр оборони Рустем Умєров має плани звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Що цікаво, за даними УП, із самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося. Як припускав співрозмовник видання, такий крок – не ініціатива самого міністра. Повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.

Як відомо, президент Зеленський з початку повномасштабного вторгнення поміняв уже міністра оборони, начальника Генштабу ЗСУ, секретаря РНБО, керівника Служби зовнішньої розвідки, командувача Об’єднаних сил ЗСУ, голову СБУ та міністра закордонних справ.

Голова ГУР Кирило Буданов - останні новини

Нещодавно очільник ГУР пояснив, коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де. За його словами, Росія готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї.

Також стало відомо, що Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську. Зазначається, що ця операція дозволяє говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою.

Окрім цього, Буданов не злякався відвідати позиції ГУР. Разом з командирами підрозділів лідер ГУР здійснив планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

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