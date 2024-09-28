В одній з найгарячіших точок фронту: Буданов не злякався відвідати позиції ГУР

Разом з командирами підрозділів лідер ГУР здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

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Буданов відвідав позиції бійців / Колаж: Главред, фото: Уніан, фото: тг-канал РБК

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов приїхав в Харківську область, щоб перевірити позиції бійців ГУР у Харківській області.

Як розповіли джерела РБК-Україна в Силах оборони, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.

Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області / фото: тг-канал РБК

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. відео дня З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Разом з командирами підрозділів лідер ГУР здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

Як відомо, підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства:

"У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор", - повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Ситуація на Харківському напрямку - що відомо

Цього тижня стало відомо, що важливий пункт на Харківщині деокуповано. ГУР поділились деталями та розповіли, що підійшли до підготовки операції в Харківській області дуже ретельно, завдяки спільним зусиллям вдалося зламати плани противника і не дати використати завод в якості плацдарму для подальшого наступу на Вовчанськ.

Як розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, в Харківській області окупанти "поставили на кін все". Пріоритетними напрямками залишаються Покровський, Торецький, передусім, Курахівський, відповідно теж.

Окрім цього, на річці Оскіл окупанти задумали підступну пастку. Створення плацдарму в цій точці дозволить російським військам охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня.

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