В одній з найгарячіших точок фронту: Буданов не злякався відвідати позиції ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов приїхав в Харківську область, щоб перевірити позиції бійців ГУР у Харківській області.
Як розповіли джерела РБК-Україна в Силах оборони, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Разом з командирами підрозділів лідер ГУР здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.
Як відомо, підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства:
"У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор", - повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Ситуація на Харківському напрямку - що відомо
Цього тижня стало відомо, що важливий пункт на Харківщині деокуповано. ГУР поділились деталями та розповіли, що підійшли до підготовки операції в Харківській області дуже ретельно, завдяки спільним зусиллям вдалося зламати плани противника і не дати використати завод в якості плацдарму для подальшого наступу на Вовчанськ.
Як розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, в Харківській області окупанти "поставили на кін все". Пріоритетними напрямками залишаються Покровський, Торецький, передусім, Курахівський, відповідно теж.
Окрім цього, на річці Оскіл окупанти задумали підступну пастку. Створення плацдарму в цій точці дозволить російським військам охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня.
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