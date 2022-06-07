"Крутив я на градуснику вашу Росію": у Мелітополі пенсіонер жбурнув яйця у фанатку "русского мира"

Пенсіонер в Мелітополі не витримав питання "Як вам живеться зараз?", дістав з пакету курячі яйця і запустив в "соціолога" кілька штук.
У тимчасово окупованому російськими агресорами місті Мелітополь (Запорізька область) літній городянин жбурнув курячі яйця в жінку, яка під виглядом соціолога розпитувала людей з приводу того, як їм живеться під окупацією, повідомляє місцевий портал "РИА Мелітополь".
"Крутив я на градуснику вашу немиту Росію! Питаєте, як нам тут живеться? Погано! Роботи немає, грошей немає, зв'язку немає, інтернету немає. Сволота ваші росіяни!"- не став приховувати емоцій чоловік.
Коли жінка спробувала було йому заперечити - згадавши в тому числі подачки від окупантів в 10 тисяч рублів і гуманітарну допомогу від них же, пенсіонер не витримав, дістав з пакета курячі яйця і запустив в "соціолога" кілька штук.
"Та якби не такі продажні зарази, як ти, південь України ніколи б і не зайняли!",- крикнув чоловік.
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Нагадаємо, раніше в захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.
Окупанти загибель своїх командирів не афішували, проте всерйоз посилили перевірки в місті, намагаючись виявити українських захисників, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Пізніше з'явилася інформація, що у Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. За даними видання, вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. В результаті вибуху пошкодилися залізничне полотно і техніка.
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