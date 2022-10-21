'Як справи в Бахмуті?': Маск дотепно висміяв Медведєва

Ілон Маск потролив Дмитра Медведєва / Reuters

Знаменитий американський мільярдер Ілон Маск потролив колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Він поцікавився в Twitter у заступника глави Радбезу РФ, "як справи в Бахмуті" (Донецької області), який окупанти РФ безуспішно намагаються захопити.

Свій коментар Маск розмістив у відповідь на повідомлення Медведєва про відставку Ліз Трасс.

"До побачення, До побачення, Ліза, вітаю салат!",- написав Медведєв, посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star, яке встановило веб-камеру навпроти салату, щоб перевірити, чи буде він зберігатися довше, ніж керуватиме прем'єр Трасс.

Маск за словом в кишеню не поліз.

"Досить непоганий троль", "До речі, як справи в Бахмуті?",- відповів американець подільнику Путіна.

"Побачимось у Москві на День Перемоги" - так відреагував Медведєв на запитання Ілона Маска про ситуацію під Бахмутом.

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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