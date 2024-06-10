Відправка інструкторів до України: політолог оцінив загрозу війни між РФ і НАТО

США та низка країн ЄС виступлять проти ініціативи президента Франції Макрона щодо відправки військових інструкторів до України, зазначає політолог.

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Політолог оцінив ідею Макрона щодо відправки інструкторів до України / Колаж Главред, фото: Офіс президент України, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою створення коаліції країн для відправлення військових інструкторів до України. Відзначається, що це потрібно для навчання українських військових безпосередньо на території України. Однак, це не означає, що західні військові на будуть залучені до бойових дій. Про у своїй колонці на Главреді написав політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

За його словами, коаліція інструкторів, яку запропонував Макрон - це напрямок, над яким можна попрацювати.

"Але ж інструктори і війська на території України - не одне й те саме. Воювати за нас ніхто не буде, тому що це ризик прямого військового зіткнення НАТО з Росією", - наголошує політолог. відео дня

Він також зазначив, що проти відправки західних військових інструкторів виступлять США і ціла низка європейських країн.

"А ось розширювати військову і політичну співпрацю між Україною і Францією необхідно. Зараз Макрон виявляє такий інтерес, і це потрібно максимально використовувати", - додав Фесенко.

Політолог наголосив, що Франція вже пропонувала Україні літаки Mirage, однак позитивне рішення щодо їх передачі не було прийняте через сподівання на поставки F-16.

"Однак поставки затягнулися. Політичне рішення було ухвалено ще рік тому, на саміті Великої сімки. Були рішення окремих країн, початок навчання українських фахівців з кінця минулого року. Але поки що жоден F-16 в Україну так і не прибув", - резюмував Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Відправка західних інструкторів до України - що відомо про ініціативу Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Франція звернулася до 10 країн Європи та США з пропозицією створення коаліції країн для відправлення інструкторів для тренування українських військових безпосередньо на території України. Про це повідомляє видання Welt з посиланням на свої джерела.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не бажає ескалації війни, але хоче допомогти Україні в обороні. Тому Париж прагне створити коаліцію партнерів, які б були готові направити своїх інструкторів в Україну.

У відповідь на це, Росія погрожує, що французькі інструктори стануть "законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Франція заявляє, що не залишить такі загрози Кремля без відповіді.

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