УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скасування санкцій взамін на захист України: Зеленський звернувся до громадян, які потрапили під обмеження РНБО

24 лютого 2022, 11:59

Щобі санкції скасували, потрібно стати до лав територіальної оборони і захищати країну від агресії Росії зі зброєю в руках, сказав президент.

Володимир Зеленський
Зеленський назвав умову, за якої з громадян України будуть зняті санкції РНБО / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запропонував громадянам, щодо яких було запроваджено санкції РНБО, стати на захист України у складі територіальної оборони. Натомість - з них знімуть санкції.

Про це глава держави заявив під час свого відеозвернення 24 лютого.

"Ми знімемо санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони з усіх громадян України, готових зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що українці захищатимуть себе будь-якими способами. Він закликав українців здавати кров для поранених, долучатися до захисту України ветеранів. Зброю видаватимуть усім, хто захищатиме рідну землю.

"Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим. Від кожного громадянина нашої країни залежить майбутнє України. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів Міністерства внутрішніх справ, залучають до захисту ветеранів. Будь ласка, уважно стежте за детальною інформацією", - сказав Зеленський.

Реклама

Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський вторгнення Росії військове вторгнення новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Скасування санкцій взамін на захист України: Зеленський звернувся до громадян, які потрапили під обмеження РНБО». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Китайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяцяКитайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяця Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліМісячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки долі Гороскоп Таро на тиждень 21-27 лютого: Левам - небезпечні спокуси, Близнюкам - важке рішення, Скорпіонам - сваркиГороскоп Таро на тиждень 21-27 лютого: Левам - небезпечні спокуси, Близнюкам - важке рішення, Скорпіонам - сварки Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаЯк змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удома Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуУкраїна встояла, агресор статегічно програв головну битву

Останні новини

13:21

У НАТО закликали Росію негайно припинити військові дії і вивести війська

13:20

Меладзе, Максим Галкін, Ургант: російські зірки публічно засуджують вторгнення військ РФ в УкраїнуВідео

13:19

Українська армія відбила атаку на острів Зміїний - Генштаб

13:13

Російська техніка пішла на прорив у Київській області - ДПСУ

13:01

"РФ відкинуло в минуле на багато років": Рубль впав, на російських біржах - паніка

Реклама
12:44

У Києві та Харкові прогриміли вибухиВідео

12:38

"Наваляли добре, Київ надійно захищено": Арестович назвав найнебезпечніші напрямки вторгнення Росії

12:37

Банки зможуть забезпечити потреби держави в нинішніх умовах – президент України

12:21

Зв'язок та інтернет відключати не будуть - Держспецзв'язку

12:17

Зеленський закликав росіян виходити на протести проти україно-російської війниВідео

12:02

"Перша атака російських військ провалилася": Арестович про перші успіхи ЗСУ і підтверджені жертви

11:59

Скасування санкцій взамін на захист України: Зеленський звернувся до громадян, які потрапили під обмеження РНБО

11:52

Внаслідок атаки Росії загинули 40 українських військових - Арестович

11:49

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією - ЗеленськийВідео

11:40

Байден пообіцяв Зеленському вдарити по Росії новими санкціями

11:36

ЗСУ ведуть важкі бої, але ворог понесе серйозні втрати – Зеленський

11:34

Вторгнення РФ: в Україні загинуло не менше 12 осіб, є поранені і зниклі безвісти - МВС і ДПСУ

11:27

Лукашенко назвав умови, за яких РФ піде на переговори з Україною

11:20

Укрзалізниця починає евакуацію населення з лінії розмежування: список регіонів

11:16

В Україні видають зброю: як її отримати в умовах війни з РосієюВідео

Реклама
11:09

Бої в прикордонних пунктах Херсонської області - є жертви

11:06

ЗСУ ведуть важкі бої, на деяких напрямках вдалося відкинути ворога – ПодолякВідео

11:03

Знищено шостий військовий літак і чотири танки російських загарбників

10:44

Перші втрати України: Одеська, Херсонська, Донецька області

10:43

У центр Умані влучив снаряд, є загиблий та поранені, місто евакуюють

10:33

Еммануель Макрон закликав Путіна до припинення бойових дій

10:23

Перебоїв зв’язку в Україні немає, але може бути перевантаження систем – ПодолякВідео

10:20

Воєнний стан в Україні: Нацбанк встановив ліміт у 100 тисяч на день на зняття готівки

10:07

Воєнний стан: що це таке й які обмеження передбачаєВідео

10:02

Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити військові дії проти України

09:51

Українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресорВідео

09:46

Тривожна валізка: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

09:46

З Криму, Росії та Білорусі почалося вторгнення військової техніки: список областей

09:32

З окупованого Криму в Україну прориваються танки - відео МВС

09:24

Президент Зеленський віддав наказ завдавати загарбникам максимальних втрат

09:12

Будуємо антипутінську коаліцію: Зеленський обговорив з західними державами дії проти РФ

08:49

Росія атакувала Україну, є перші жертви (оновлюється)Відео

08:40

Зупинити Путіна може тільки його фізична смертьПогляд

08:36

ЗСУ збили на Донбасі 5 російських літаків і гелікоптер, знищено два танки

08:20

Прикмети на 25 лютого: що не можна робити і які сни принесуть бідуВідео

Реклама
08:18

В Україні ввели військове положення: що воно передбачає

08:13

В Міноборони Росії визнали обстріли по Україні

07:52

Генсек ООН закликав Росію зупинити напад на Україну

07:47

Воєнний стан: все, що потрібно знати

07:46

Кордони України були атаковані з боку Білорусі - ДПСУ

07:44

Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

07:38

"Наші думки з Україною": глава ЄК заявила, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад

07:35

Похмурий гороскоп для України: що чекає на державу після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

07:31

"Наші військові роблять усе, щоб захистити українців": Резніков закликав зберігати спокійВідео

07:19

Путін записав заяву про військову операцію проти України за три дні до атаки - ЗМІ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти