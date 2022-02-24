Скасування санкцій взамін на захист України: Зеленський звернувся до громадян, які потрапили під обмеження РНБО

Зеленський назвав умову, за якої з громадян України будуть зняті санкції РНБО / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запропонував громадянам, щодо яких було запроваджено санкції РНБО, стати на захист України у складі територіальної оборони. Натомість - з них знімуть санкції.

Про це глава держави заявив під час свого відеозвернення 24 лютого.

"Ми знімемо санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони з усіх громадян України, готових зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що українці захищатимуть себе будь-якими способами. Він закликав українців здавати кров для поранених, долучатися до захисту України ветеранів. Зброю видаватимуть усім, хто захищатиме рідну землю.

"Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим. Від кожного громадянина нашої країни залежить майбутнє України. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів Міністерства внутрішніх справ, залучають до захисту ветеранів. Будь ласка, уважно стежте за детальною інформацією", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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