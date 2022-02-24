Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією - Зеленський

Війна Росії з Україною: Київ розірвав дипломатичні відносини з РФ / Reuters

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, оголосив 24 лютого український президент Володимир Зеленський у ході брифінгу.

Причиною послужив напад Росії на українські території.

"Сьогодні Україна вирішила розірвати дипломатичні відносини з Росією", – заявив Зеленський.

До цього Міністерство закордонних справ України подало відповідну пропозицію президенту.

Нагадаємо, вранці 24 лютого після заяви президента РФ Володимира Путіна про проведення "спеціальної військової операції" Росія здійснила акт агресії проти України.

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Розрив дипломатичних відносин України і Росії - що це означає

При розриві дипвідносин обидві країни позбавляються можливості двосторонньої комунікації в дипломатичній площині. Дипломатичні відносини між країнами здійснюються за посередництва третіх країн.

Дипломати України і РФ припиняють свою діяльність.

Розрив дипвідносин України та Росії

Україна заявила про плани розірвання дипвідносин з РФ, після того як президент Росії Володимир Путін визнав незалежність "ЛДНР".

Тим часом, у Кремлі заявили, що не збираються розривати дипломатичні відносини з Україною і вважають це небажаним. Там вважають, що це зробить відносини двох країн і народів ще складнішими.