"Відкриє нові можливості": "Укрпошта" запустить роботу поштового банку

Коротко:
- "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни
- Програма "Зимова єПідтримка" демонструє високу ефективність
- "Укрпошта банк" працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії
У вівторок, 28 січня, на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалили рішення, що передує створенню в країні поштового банку. Про це повідомив сайт Кабміну.
"Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, Міністерству розвитку громад і територій з подальшою передачею "Укрпошті", - йдеться в повідомленні.відео дня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, стенограму виступу якого опублікувала пресслужба, пояснив, що "таким чином створюємо поштовий банк".
"Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків будуть тепер у пішій доступності", - наголосив він.
За словами глави уряду, також "цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних трьох-чотирьох років".
У контексті вдосконалення інфраструктури, "через яку люди отримують допомогу від держави", Шмигаль згадав про виплати 1 тис. грн "Зимової єПідтримки".
"Програма "Зимова єПідтримка" демонструє високу ефективність. Уже понад 12,6 млн українців подали заявки на допомогу, понад 11 млн уже отримали 1 тис. грн", - сказав прем'єр.
Пізніше в уряді пояснили, що йдеться про створення установи "Укрпошта банк", яка здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.
"Передбачається, що установа стане одним із лідерів за кількістю відділень, а в перспективі планує увійти до п'ятірки найбільших банків за кількістю клієнтів, спираючись на вже наявну базу з понад 6 млн активних користувачів послуг "Укрпошти", - йдеться в релізі.
"Вітаємо це рішення уряду, адже воно логічне та вигідне з точки зору розширення доступу до фінансових послуг та ефективного використання державних ресурсів. Створення "Укрпошти банку" дасть змогу заощадити для держави понад 5 мільярдів гривень на доставці пенсій та соціальних виплат лише за наступні три-п'ять років", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на сайті компанії.
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Що таке "Укрпошта"?
Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджує Національна комісія з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.
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