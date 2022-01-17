"Віддам балкон під пускову": українці підтримали ідею розміщувати військові бази НАТО на своїх ділянках

Українці пишуть у соцмережах, що готові віддати свою землю під бази НАТО, щоби зупинити агресію Росії та гарантувати безпеку українського народу.
Житель Харківської області звернувся до НАТО з пропозицією розмістити на своїй земельній ділянці військову базу. Одні українці сприйняли цю пропозицію як жарт, інші - заявили, що готові передати Альянсу не лише свої земельні ділянки, але навіть балкони і городи.
Чоловік написав заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в якій висловив готовність передати Альянсу 8,13 га в безкоштовне довічне користування. Фото листа було опубліковано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.
У коментарях під повідомленням багато користувачів соцмереж підтримали ініціативу і заявили про готовність піти на аналогічний крок, щоби зупинити агресію Росії.
"Здам город під Черніговом для бази НАТО"
"У мене є 4 га землі на Дніпропетровщині, теж готовий віддати на вічне користування НАТО"
"Я люб'язно і з великою радістю здам безстроково свою квартиру в Луганську солдатам НАТО"
"Гідний вчинок! Була б у мене земля на кордоні з Московією, я також віддав би її в життєве володіння НАТО"
"Допоможіть написати таку заяву, у мене 35 соток"
"Віддам балкон під пускову"
"У мене 6 соток вільних. Можна Бук розмістити"
"У мене 3.9 га під Харковом у бік кордону з рашкою... Віддам під базу НАТО і гарантії безпеки моєму народу"
Як повідомляв Главред, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ухвалив рішення про прийом України та Грузії ще в 2008 році, але при цьому не встановлював терміни.
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