Від 'сушок' до ядерного ракетоносця: опубліковано карту знищення літаків РФ

Збройні сили України продовжують ефективно знищувати бойову російську авіацію.

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Сили оборони зуміли уразити Су-57 РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, uacrussia.ru

За перші шість місяців 2024 року Сили оборони України уразили понад 30 російських військових літаків.

Про це повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому також публікується карта-схема знищення ворожих літаків за перше півріччя 2024 року.

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Зазначається, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. При цьому деякі з літаків зазнали ураження, але могли повернутися на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків неможливо було достовірно встановити, тож інформація оновлюватиметься та доповнюватиметься.

/ @AFUStratCom

"Збройні сили України продовжують ефективно знищувати бойову російську авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси", - зазначили в Управлінні.

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Список знищених літаків РФ за перше півріччя 2024 року:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Знищення Су-57 - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

/ Инфографика: Главред

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