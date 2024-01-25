Від "кварталівця" до сивини на скронях: як змінився Зеленський за 5 років президентства

25 січня президент України Володимир Зеленський відзначає свій 46-й день народження. Навряд чи комік і лідер Кварталу 95 у 2019 році міг уявити, що за його президентства на Україну звалиться стільки всього.
Ми вирішили згадати, як змінився Володимир Зеленський за майже 5 років свого президентства.
Качалка, українська мова та "вийди звідси розбійник"
З перших днів своєї роботи Зеленський був не схожий на своїх попередників - він активно вів свої соцмережі, де показував, як підтримує фізичну форму і веде активний спосіб життя.
"Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить", - писав Зеленський під фото, на якому позував у спортзалі.
Крім того, новоспечений президент тоді активно взявся за вивчення української мови, а своїми результатами він також ділився з українцями.
"Українська мова - єдина державна мова в Україні. Так було, так є і так буде. З цього питання - жодних компромісів. Держава має дбати про розвиток української мови, про розширення сфери її використання. Це теж безумовно, з цим погоджується все суспільство", - говорив тоді президент.
В одному з останніх інтерв'ю вже у 2024 році Зеленський зізнався, що зараз йому важко розуміти російську мову.
"Життя так змінилося, що мені перекладають з російської", - зазначив президент.
У свій перший рік роботи Зеленський також запам'ятався "прожарюваннями" чиновників. Чого вартий тільки його "вийди звідси розбійник":
Коронавірус і "Велике будівництво"
У 2020 році Зеленський ініціював програму з поліпшення транспортної, освітньої, соціальної та спортивної інфраструктури, яка отримала назву "Велике будівництво".
Попри результати, ініціатива ознаменувалася низкою скандалів. Ба більше, якраз у цей період світ та Україну накрила пандемія COVID-19.
Війна
Зеленський зізнавався, що перед повномасштабним вторгненням вважав дії росіян лише погрозами, бо такі навчання, як були біля кордону, у них тривали "роками і місяцями".
"Тоді такий був момент, коли вони накопичили все більше і більше, і ми відчували, що шанс їхнього вторгнення дійсно високий <...> Ми говорили з розвідкою. З розвідкою і нашої держави, і з іншими партнерами. Усі бачили різні ризики. І так воно і є. І так було", - говорив президент.
Після початку вторгнення Росії Зеленському пропонували покинути Україну, але той відмовився.
Британські та американські чиновники пропонували вивезти президента через ризик окупації Києва, Зеленський відмовився виїхати і сказав легендарну фразу:
"Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".
Крім того, Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя.
За час каденції змінилося багато чого, але найбільше змінився сам іменинник. У своєму інстаграмі він уже не публікує селфі зі спортзалу - натомість там результати перемовин із союзниками та звернення до українців.
Немає також й жартівливих відеороликів - тепер президент публікує результати воєнних злочинів Росії проти українців.
Та й сам Зеленський змінився - замість "усміхненого кварталівця" ми бачимо посивілого і втомленого політика.
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