Зеленський внесе в Раду законопроект про множинне громадянство: що відомо

Закон дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Винятком стануть громадяни країни-агресора.

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В Україні запровадять множинне громадянство: хто зможе його отримати / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

22 січня президент Володимир Зеленський внесе до парламенту проект закону про запровадження в Україні множинного громадянства. Про це глава держави сказав у привітанні з нагоди Дня Соборності.

За його словами, закон дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Винятком стануть громадяни країни-агресора Росії.

"Сьогодні я вношу до Верховної Ради України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства і запровадити інститут множинного громадянства", - сказав глава держави.

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Зеленський пояснив, що українці за духом і за походженням повинні стати ними і за законом. Це стосується українців у всіх куточках світу, а також іноземних добровольців, які стали на захист України, і воюють "за свободу України, як за рідну Батьківщину".

"Всі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, в чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б'ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті повинні стати українцями і за паспортом. На законодавчому рівні", - резюмував президент.

Подвійне громадянство в Україні

Україна офіційно не визнає подвійне громадянство. При цьому законів, які карають за подвійне громадянство, не існує.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Однак поки це питання є складним через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.

У вересні 2021 року під час візиту до США Зеленський пообіцяв українській діаспорі до США запровадити подвійне громадянство.

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