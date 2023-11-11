Звільняють Херсонщину: відкрито збір на пікап для захисників з Дніпропетровщини

Главред запрошує приєднатися до збору коштів для підрозділу воїна-друга редакції.

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Відкрито збір для захисника з Дніпропетровщини / фото: Главред

Шановні читачі!

Захисник України Кирило К. з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині, з перших днів війни став в оборону країни. Ризикуючи своїм життям, він обороняє Україну вже другий рік.

Кирило брав участь у боях за визволення Херсонщини рівно рік тому і зараз, разом зі своїм підрозділом, незважаючи на інтенсивні обстріли зі всілякої зброї, веде контрбатарейну боротьбу за південь України.

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Відкрито збір для захисника з Дніпропетровщини / фото: Главред

Герої щодня тримають оборону, не відступаючи, проте часом обстріли окупантів все ж змінюють плани. Черговий снаряд ворожого танка знищив автомобіль, який вкрай важливий для виконання бойових завдань на березі Дніпра. Тому, ми запрошуємо вас приєднатися до збору коштів на новий пікап для воїнів.

Танк знищив пікап / фото: скріншот телеграм Главред

Реквізити

Мета: 350 000 гривень.

Посилання - на банку .

Номер картки банки - 5375 4112 1043 6072

Приєднуйтесь до боротьби, не проходьте повз. Тільки разом народ України, спраглий перемоги, зможе досягти головної мети. Дякуємо всім, хто наближає перемогу нашої країни!

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