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Зброя зі штучним інтелектом: у Парижі готують підтримку для України

Єлизавета Бельмас
24 грудня 2023, 19:22оновлено 24 грудня, 20:18
Наступний рік стане повним сюрпризів для України.
Зброя зі штучним інтелектом: у Парижі готують підтримку для України
Зброя зі штучним інтелектом: у Парижі готують підтримку для України / колаж: Гларвед, фото: УНІАН, Вікіпедія

У січні 2024 року в Парижі приступить до роботи Коаліція артилерії для посилення української армії. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі з делегацією Сенату Парламенту Франції розповів, що для України вкрай важливо посилення вогневої потужності за допомогою поставок артилерійських систем союзниками.

За словами Гаврилюка, в пріоритеті українські сили оборони вказують самохідні установки Caesar. Вся справа в тому, що саме це озброєння продемонструвало високу ефективність і точність.

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Використання штучного інтелекту

Крім іншого, Іван Гаврилюк повідомив, що в новому році планується випробування управління вогнем артилерійських установок за допомогою штучного інтелекту.

Заступник Міністра оборони стверджує, що штучний інтелект може скоротити використання боєприпасів, яке йде просто для того, щоб пристрілятися. Також він переконаний, що це збільшить поразку цілей приблизно на 30%.

Однак незважаючи на це Міністр все одно акцентував увагу на тому, що Україна як і раніше потребує збільшення кількості поставок боєприпасів на САУ Caesar.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, українські артилеристи на фронті починають відчувати серйозні труднощі через нестачу боєприпасів. Причиною цього стало скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів.

Також стало відомо, що українські заводи готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які передадуть українським захисникам у 2024 році. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.

Крім іншого, Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшли, зокрема, зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них, йдеться на сайті Бундестагу.

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війна в Україні
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