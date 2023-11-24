Україна здобула перевагу над РФ в артилерії, запаси Росії вичерпалися – Newsweek

Запаси російської артилерії повністю вичерпані. РФ змушена використовувати на полі бою системи зразка 1950-60-х років, тому що вона не має іншого вибору.

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Україна здобула перевагу над РФ в артилерії, запаси Росії вичерпалися/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Україна зараз має очевидну перевагу над країною-агресоркою Росією в артилерії. Ще на початку повномасштабного вторгнення військо РФ було більш оснащеним, але станом на цей час російська артилерія не може конкурувати з українською. Україна почала домінувати в артилерійській війні після отримання сучасних артилерійських систем від західних партнерів.

Українська артилерія і групи дронів полюють на великокаліберні знаряддя та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) російських окупантів, які здатні вести вогонь на коротші відстані. Про це пише Newsweek.

Аналітики зазначають, що лише у період з вересня по листопад 2023 року українські військові знищили 2272 артилерійські системи та 167 РСЗВ російських загарбників. У такий самий період минулого року ці цифри були значно меншими. Так, у вересні-листопаді 2023 року захисники України знищили 789 і 108 одиниць такої техніки відповідно.

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Колишній офіцер СБУ, а нині радник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Іван Ступак зазначив, що такі втрати в техніці є для окупантів справді великою проблемою. Через втрати на полі бою цієї техніки загарбники у минулі п’ять місяців дуже активно використовують артилерію старого зразка.

"Не пізньорадянської доби, а середини 50-х і 60-х років – артилерію типу буксированих гаубиць Д30 і Д20 із максимальною дальністю стрільби 15-18 км", – зазначив Ступак.

Він наголосив, що 15-18 км – це дуже маленька дистанція. Для порівняння – дальність дії шведської самохідної артилерійської установки (САУ) Archer у ЗСУ становить від 30 до 60 км залежно від снаряда. Ступак наголосив, що запаси російської артилерії повністю вичерпані, окупанти використовують наявні системи, "тому що вони не мають іншого вибору".

У матеріалі Newsweek зазначають, що російський диктатор Володимир Путін переводить економіку РФ на військову основу, проте Росії буде важко наростити виробництво запасних частин для артилерії, адже це частково залежить від західних технологій, до яких РФ зараз має обмежений доступ.

Проблема з артилерією в російському окупаційному війську стає все більш актуальною у міру того, як до України прибувають передові боєприпаси від західних партнерів. У виданні зазначають, що в російському війську збільшилася кількість втрат у техніці влітку та восени якраз після того, як у ЗСУ з’явилися касетні боєприпаси.

Американський ветеран бойових дій Ден Райс, який раніше був спеціальним радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, також визнав, що Україна тепер має "вогневу перевагу" над російськими окупантами, а також досконаліші та ефективніші системи озброєнь.

"Повномасштабне розгортання касетних артилерійських снарядів і ракет вступило в нову фазу війни. Саме тому Путін пропонує "мирні переговори" і називає це "трагедією". Тепер Москва вимушена боротися з глибокими ударами по великих скупченнях її військ і будь-якої артилерії чи РСЗО", – зазначив Райс.

У той же час експерти сходяться у думці, що обом сторонам у війні буде потрібно набагато більше боєприпасів для продовження бойових дій.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на Бахмут і Мелітополь – йдуть вперед і захоплюють нові рубежі. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Також повідомлялося, що росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ на Авдіївському напрямку. Але, за словами аналітика, говорити про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки і оточення міста з боку росіян зарано.

Нагадаємо, РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами. Окупанти спрямували по території Україні дві керовані авіаційні ракети і три ударні дрони-камікадзе.

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