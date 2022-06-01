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"Операція зривається": ЗСУ вдалося порушити плани Путіна щодо окупації України

1 червня 2022, 16:24

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що про підсумки можна буде говорити в найближчий тиждень.

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ЗСУ вдалося порушити плани Путіна щодо окупації України / УНІАН, скріншот

ЗСУ змогли зірвати плани окупантів щодо другої частини наступу на нашу країну. Терміни, на які розраховувала РФ, виявилися нереальними.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко В інтерв'ю на каналі "Україна 24" заявив, що найближчий тиждень стане вирішальним і покаже, чого чекати далі.

Він зазначив, що Путін ставив завдання по другій наступальній операції – це Захопити повністю Донецьку і Луганську області, сухопутний коридор в Крим, Херсонську область, частину Запорізької і ще пробити коридор на Придністров'ї, але графік окупації українських територій, за словами генерала, виконаний не був завдяки зусиллям наших захисників.

"За завданнями і за часом ця операція зривається, про це можна судити з того, де знаходилися війська місяць тому і зараз. Ми бачимо все, що вони просунулися завдяки тому, що залишається потужний потенціал. Зараз найжорсткіші бої навколо Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов'янська, Бахмута. Враховуючи ці бої, протягом тижня буде видно, чи видихнеться РФ, чи буде стабілізована ситуація або сторони перейдуть до так званої оперативної паузи, а потім до оборони", – пояснив генерал.

читайте такожЗламати всю систему оборони РФ на півдні: Жданов пояснив, чому ЗСУ важливо перейти річку ІнгулецьТим часом у Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі Президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.

Як підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Росії ніколи не виключали можливості зустрічі двох лідерів, але для цього повинна бути проведена підготовка, результатом чого буде підписання якогось документа.

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