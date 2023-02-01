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Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу штурмовиків РФ

1 лютого 2023, 15:17
Піхота окупантів намагалася оточити і взяти штурмом опорний пункт захисників України, але поплатилася за це життям.
Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков РФ
Українські прикордонники ліквідували штурмову групу окупантів біля Бахмута/ ДПСУ

Під Бахмутом була знищена група піхоти російських окупантів, яка намагалася захопити український опорний пункт.

Ворожу штурмову групу знищили українські прикордонники. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Ворожа група піхоти намагалася оточити та взяти штурмом опорний пункт наших оборонців. Засобами аеророзвідки противника було виявлено, після чого прикордонники-мінометники нанесли вогневе ураження по загарбниках", – йдеться у повідомленні.

У групі було восьмеро окупантів, усі вони загинули.

"Залишки групи окупантів бійці ДПСУ знищили зі стрілецької зброї та гранатометів. Штурмовиків у складі 8 осіб ліквідовано повністю, всі вони залишились лежати на полі бою", – зазначають в ДПСУ.

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти у наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

У той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилась кількість піхотних зіткнень.

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