"Йдуть важкі бої": росіяни почали активно намагатися прорвати оборону - Маляр

Вона підкреслила, що українські військові захищають кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога в кількості бійців і озброєнні.

Ана Маляр / Міноборони України, Міноборони РФ

Заступник міністра оборони України Анна Маляр заявила, що Росія не припиняє спроби прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.

За її словами, на сході України йдуть важкі бої, а окупанти намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку.

"Ворог робить потужні спроби прорвати нашу оборону. Незважаючи на великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Що це означає простими словами? Йде війна. Російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей", - написала Маляр в Telegram.

Вона підкреслила, що українські військові захищають кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога в кількості бійців і озброєнні.

"Кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу - це ще один героїчний день, що наближає нас до перемоги. Навіть коли не все відразу вдається і потрібен час. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Але шлях до перемоги - це наш спільний шлях. Кожного громадянина України", - додала заступник міністра оборони.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупант Російська Федерація готується до нового наступу на Україну. Загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, вони будуть наступати на Донбасі, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, агресор Росія в лютому-березні задіє свій 200-тисячний резерв і відправить його в Україну. Загарбники спробують окупувати весь Донбас і, можливо, спробують побудувати буферну зону над регіоном шляхом захоплення районів у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що російські війська намагаються прорвати оборону українських військ в районі Бахмута і Вугледара. Вони хочуть отримати можливість просунутися в бік Слов'янська, Краматорська і Покровська. Ключова мета - захоплення всього Донбасу.

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