'Вони б проголосували': майор про ймовірність створення Курської народної республіки

Олексій Гетьман прокоментував імовірність приєднання територій Курської області до України.

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З'явився прогноз розвитку ситуації в Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман прокоментував імовірність створення нового утворення на території Курської області.

Під час чату в Главреді він погодився з думкою про те, що якби Україна поставила собі за мету створити Курську народну республіку, з проведенням референдуму там проблем би не виникло.

"Не виникло б. Вони дійсно проголосували б. Навіть із міжнародними спостерігачами", - упевнений експерт.

З іншого боку, він не бачить необхідності в приєднанні територій Курської області до України.

"Тут інше питання - а навіщо вони нам потрібні. Так, з України виїхало багато людей, але після війни багато хто з них повернеться, хоча нам однаково не вистачатиме тих, хто відновлюватиме країну. Утім, з'являться певні фінансові можливості, коли Росія почне нам платити репарації, коли тут з'являться інвестори. Тоді й фінансові умови роботи з розбудови країни будуть доволі непоганими. Думаю, не ми будемо їздити на заробітки до Польщі, а поляки до нас. Зайдуть потужні компанії, з серйозними фінансовими можливостями, тому будуть робочі місця з непоганою зарплатою. Коли розпадався СРСР, до нас приїжджали поляки, румуни та інші, тобто вони сюди їздили заробити, а не ми туди. Думаю, це повернеться", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Дивіться відео - чат з Олексієм Гетьманом у Главреді:

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Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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