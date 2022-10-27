Омбудсмен РФ усиновила викраденого окупантами в Маріуполі хлопчика: МЗС України пригрозило наслідками

Дитячий омбудсмен РФ усиновила викраденого окупантами в Маріуполі хлопчика/ Facebook, УНІАН

Російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого окупанти викрали у Маріуполі на Донеччині.

Про це вона сама повідомила у соцмережах, цинічно зазначивши, нібито країна-агресорка Росія намагається "забезпечити майбутнє" дітей Донбасу. При цьому омбудсменка визнала, що російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій до Росії під приводом "кращого майбутнього для них".

Омбудсменка РФ визнала, що дітям у Маріуполі доводилося ховатися по підвалах від обстрілів. Проте вона "забула" уточнити, що мирні жителі з дітьми ховалися від постійних бомбардувань та обстрілів російських окупантів.

У МЗС України відреагували на всиновлення українського хлопчика

У Міністерстві закордонних справ України опублікували заяву щодо всиновлення дитячим омбудсменом РФ викраденого окупантами з Маріуполя хлопчика. У відомстві наголосили, що такі дії незаконні. Це є порушенням не тільки українського законодавства, а й міжнародних конвенцій.

"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", – наголосили в МЗС України.

Також у відомстві зазначили, що російська уповноважена з прав дитини зізналася, що сама посприяла незаконному всиновленню в РФ іще близько 350 дітей із тимчасово окупованих регіонів Донбасу.

На доручення очільника МЗС України Дмитра Кулеби українські правоохоронці відкриють кримінальну справу за цим фактом.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", – додали у відомстві.

Нагадаємо, у Лимані на Донеччині російські загарбники вбили три покоління однієї родини, серед загиблих – 1-річна і 2-річна сестрички. Дві ворожі ракети прилетіли у двір їхнього будинку. На той момент родина ховалася від російських обстрілів у погребі на подвір’ї – саме туди і поцілили снаряди окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Зеленодольську на Дніпропетровщині російські війська під час потужного обстрілу вбили 9-річного хлопчика. Росіяни двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо 10 осіб постраждали.

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