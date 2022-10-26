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"Людочка лише сказала свої перші слова": ворожа ракета вбила в Лимані 1-річну дівчинку і всю її родину

26 жовтня 2022, 21:09

В одну мить загинули три покоління однієї родини. Тоді дивом вижив тільки батько, але пізніше він підірвався на міні.

Дети, ракета, ракетный удар
Ворожа ракета вбила в Лимані 1-річну дитину і всю її родину/ Нацполіція України, УНІАН

У Лимані на Донеччині російські загарбники вбили три покоління однієї родини, серед загиблих – 1-річна і 2-річна сестрички.

Дві ворожі ракети прилетіли у двір їхнього будинку 24 травня. На той момент родина ховалася від російських обстрілів у погребі на подвір’ї – саме туди і поцілили снаряди окупантів. Історію загибелі сім’ї розповів проєкт Меморіал.ua.

У той трагічний день загинули три покоління однієї родини: сестри Людмила, Олена, Катя, їхній брат Сашко, мама дітей Вікторія, бабуся Олена і дідусь Анатолій.

Батько дітей Євген в той час поїхав заряджати телефон, що і врятувало йому життя. Проте через декілька місяців він також загинув – у вересні підірвався на міні в місцевому лісі.

1-річна Людмила тільки почала говорити

Маленька Людмила К. від народження мала проблеми з ногами. Через це вона носила спеціальний корсет. Перед початком повномасштабної війни Росії проти України дівчинка почала одужувати, і корсет для неї зняли.

"Людочка лише навчилася ходити і почала говорити. Сказала свої перші слова – мама, тато, дай. 27 березня їй виповнився рік… Вона любила яскраві іграшки, гарно розвивалася. Я мала стати для неї хрещеною мамою", – згадує тітка загиблої дівчинки Христина.

В Лимане погиб ребенок
Меморіал.ua

2-річна Олена була маленькою модницею

Разом з родиною загинула і сестричка Людмили – 2-річна Олена. Тітка розповідає, що дівчинка була маленькою модницею. Вона любила приміряти мамині сукні та одягала на себе взуття на підборах. Олена любила, щоб їй на ніч розповідали казки.

"Вона вже говорила реченнями. Трішки соромилася чужих людей, а серед своїх гралася без проблем", – пригадує тітка.

В Лимане погиб ребенок
Меморіал.ua

Російські ракети знищили майже всю родину. У Лимані залишилися тільки сестричка загиблих дітей від першого шлюбу батька Діана, а також дві тітки – Христина й Інна.

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області поліцейські врятували 8-річного Богдана. Хлопчик залишався сам у районі, куди через ворожі обстріли неможливо було дістатися. Батьки дитини загинули під час артилерійського обстрілу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі через ракетний удар окупантів загинула 25-річна Інна Оданець. Вагітна жінка разом з чоловіком приїхала на АЗС, коли там стався вибух. Інна згоріла в автомобілі живцем. Її чоловік отримав поранення, і у важкому стані перебуває в лікарні.

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