Олег Ляшко зненацька став комбатом: у ЗСУ пояснили неочікуване призначення

Лейтенант Ляшко Олег Валерійович за два роки служби в бригаді зарекомендував себе добре одразу в декількох аспектах.

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В ЗСУ пояснили призначення лідера "Радикальної партії" / Колаж: Главред, фото: фейсбук Ляшка

У Сухопутних військах таки прокоментували призначення лідера "Радикальної партії" екснардепа Олега Ляшка, на посаду командира батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади пов'язане з його успіхами в цій царині. Ця новина про воїна-політика, який служить у лавах ЗСУ, викликала неабиякий скандал та ажіотаж в соцмережах.

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"Офіційне повідомлення щодо призначення Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем. В зв’язку з численними запитами медіа, щодо окремих кадрових рішень повідомляємо. Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", - йдеться у дописі.

За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Ляшко Олег Валерійович за два роки служби в цій бригаді зарекомендував себе наступним чином:

Щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість;

Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника;

У вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних Сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - підсумували у Сухопутних військах.

Хто такий Олег Ляшко? Оле́г Вале́рійович Ляшко́ (нар. 3 грудня 1972, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український політик, колишній народний депутат України VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006—2019), журналіст, телеведучий, редактор. Лідер Радикальної партії Олега Ляшка. Кандидат в Президенти України на президентських виборах 2014 та 2019, зазначає Вікіпедія.

Цікаві факти про Ляшка: Олег Ляшко став прототипом одного з персонажів українського мультсеріалу Казкова Русь.

Ляшко намагався привести до Верховної Ради корову, але йому завадив спецпідрозділ міліції.

За рейтингами Радіо Свобода Олег Ляшко найбільше з депутатів 6-го скликання працював над скандалами.

У березні 2013 року Олег Ляшко намагався потрапити у літак з вилами, для підняття народного повстання у Донецьку, але його не пропустили співробітники аеропорту.

За даними інформаційного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегію виборчої кампанії Радикальної партії на парламентських виборах 2014 року розробив російський політтехнолог Ігор Шувалов, близький до Сергія Льовочкіна, а безпосередніх керівників штабу партії очолював Владислав Каськів.

Війна України та Росії - що відомо

Як відомо, в РНБО назвали ймовірний період, коли можуть початися масовані обстріли РФ по енергетиці. Повідомляється, що наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Водночас аналітики ISW поділилися успіхами на фронті. Українці успішно відновили втрачені позиції в центрі Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 14 жовтня.

Також у ЗСУ розкрили тактику захоплення ворогом великого міста на сході. Росіяни намагаються знищувати цілі райони і просуватися там, де вже нічого не залишилося.

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