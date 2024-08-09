Окупанти вдарили по навчальному закладі в Харкові: що відомо

Ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова, відомо про постраждалого, наголосив Синєгубов.

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Окупанти вдарили по навчальному закладі в Харкові / колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Країна-агресорка Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом опинився Харків. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він заявив, що ворог вдарив по обʼєкту цивільної інфраструктури в Харкові.

"За уточненою інформацією, ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова. Пошкоджена будівля одного з вишів. Попередньо: один постраждалий. Екстрені служби продовжують огляд", - написав він. відео дня

КАБ / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на цинічний удар ворога заявив, що Росія відповідатиме за цей терор.

Внаслідок удару російських окупантів по місту Костянтинівка на Донеччині уже відомо про 11 загиблих, 44 людей отримали поранення.

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