Завдають ворогу відчутних втрат: Генштаб про бої на Покровському напрямку

Найпекельнішим залишається Покровський напрямок: там відбулось 60 зіткнень із 170 на фронті.

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Найбільше штурмів відбулось на Покровському напрямку / Колаж: Головред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

170 бойових зіткнень з ворогом відбулося на фронті за минулу добу, 26 серпня. В результаті активних дій наших воїнів, агресор відчуває масштабні втрати. Російська армія за добу загубила ще 1280 бійців. Генеральний штаб ЗСУ розповів про деталі боєзіткнень.

Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС "Зоопарк", 2 склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога.

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Однак найпекельніше було на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 60 штурмових дій.

"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат", - розповіли в Генштабі.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів:

Калинове

Воздвиженка

Новоолександрівка

Пантелеймонівка

Зелене Поле

Миролюбівка

Гродівка

Новогродівка

Мемрик

Михайлівка

Карлівка

Покровськ - що відомо / Інфографіка: Главред

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося 3 бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку захисники відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку сили оборони відбили 7 штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку воїни зупинили 5 спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Курахівському напрямку сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби вибити підрозділи сил оборони з зайнятих позицій.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

26 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як відомо, ситуація на фронті складна, адже росіяни захопили ще один населений пункт. У DeepState повідомили, що російські окупанти зайшли в селище Птиче на Покровському напрямку. Також ворог просунувся біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

Також у DeepState переконані, що РФ готується до прориву на південний захід від Птичого, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко вважає, що окупація Покровська означатиме втрату важливого логістичного маршруту для забезпечення Лимано-Бахмутського напрямку. На жаль, росіяни не перекидають свої війська з Покровського напрямку на Курщину, а продовжують активні наступальні операції, використовуючи то більші, то менші підрозділи.

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