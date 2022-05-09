Окупанти в паніці спалили свою техніку, аби не воювати в Україні

Окупанти в паніці спалили свою техніку" Сонцепеком " аби не воювати в Україні / скріншот

У місті Пологи Запорізької області російські окупанти розстріляли близько 20 своїх автомобілів, щоб не їхати на лінію фронту.

Як повідомили прес-служба Запорізької ОВА, у розстрілі окупанти звинуватили представників Руху Опору на тимчасово окупованій території регіону.

Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя.

Командування одного з батальйонів Сил оборони Запорізького краю повідомило, що російські військові використовували важку вогнеметну систему "Сонцепік", якій вони часто погрожували українським захисникам, по своїх же позиціях, цим фактично "випалили" окупантів з української землі.

читайте такожНа півдні України ЗСУ зірвали спробу вивести групу розвідки ворога і знищили 51 окупанта"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв і дезертирство. Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України знищили позицію російських артилеристів на Ізюмському напрямку. Крім того, українські воїни відновили контроль над п'ятьма населеними пунктами в Харківській області.

Читайте також: