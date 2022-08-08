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Окупанти в паніці через порушення логістики, але готуються до удару: ЗСУ пояснили проблеми РФ на півдні

8 серпня 2022, 17:06

Російські загарбники підтягують додаткові сили з окупованого Криму, але в основному розподіляють ту кількість військових РФ, яка вже є на місцях.

Российские военные, колонна российской техники
ЗСУ пояснили проблеми РФ на півдні/ Reuters

Через точні удари української армії росіяни були позбавлені логістичного забезпечення на півдні України. Це стало причиною поширення деморалізації у лавах російських військ.

Окупантам зараз дуже складно наступати на південному напрямку, тому вони кинули основні сили на те, щоб здійснювати артилерійські та авіаційні удари. Про це розповіла начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в понеділок, 8 серпня.

"Ми маємо орієнтири, де саме накопичена жива сила та техніка ворога на тимчасово окупованих територіях. Ворог наразі деморалізований через позбавлення логістичного забезпечення і фізичну неможливість воювати", – розповіла Гуменюк.

У загарбників зараз мало альтернатив. Вони здійснюють спроби підтягнути резерви з Криму. Проте в основному вони розподіляють по лінії фронту ті сили, які вже перебувають на окупованих територіях півдня України, щоб потім застосувати їх для удару по українських військових.

Раніше повідомлялося, що у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти. Під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів чеченської національності.

Нагадаємо, призначений окупантами РФ гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив про підготовку проведення "референдуму" про "приєднання" до Росії, але не повідомив терміни.

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