Окупанти вбили заслуженого тренера України Ігоря Осьмака

Майстер спорту міжнародного класу Ігор Осьмак захищав нашу країну від російських загарбників з травня, був на Сході, на передовій.

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Ігор Осьмак загинув у боях за Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UkrainianAthletics, pixabay.com

У запеклих боях з російськими окупантами загинув заслужений тренер України з марафонського бігу, майстер спорту міжнародного класу Ігор Осьмак. Трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Федерації легкої атлетики України.

Воїн захищав нашу країну з травня, був на Сході, на передовій.

"Ігорю Миколайовичу було 57 років, мав звання майстра спорту міжнародного класу. Його олімпійською ученицею була Тетяна Гамера - марафонка. Ігор Осьмак був другом для багатьох спортсменів і тренерів", - відзначили у ФЛАУ.

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Уродженець Києва Ігор Осьмак став майстром спорту міжнародного класу в 1998 році, а потім - заслуженим тренером України в 2012 році.

Понад 10 років він був тренером-викладачем з легкої атлетики Київської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Одна з його вихованок - учасниця "Олімпійських ігор-2012" Тетяна Гамера-Шмирко, яка посіла 5 місце в марафонському забігу.

Як повідомляв Главред, у важких боях за свободу і незалежність України загинув 25-річний спортсмен Віктор Домітращук. Захисник з позивним "Щука" зустрів свою смерть у важких боях на Донеччині.

Крім того, на фронті загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

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