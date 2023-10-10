Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

Загарбники запустили 36 безпілотників-камікадзе, збити вдалося 27 із них. Атака тривала майже 3 години.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-nochyu-udarili-desyatkami-dronov-po-yugu-est-popadanie-10506988.html Посилання скопійоване

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню/ коллаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти у ніч на вівторок, 10 жовтня, атакували південь України дронами-камікадзе. Атака тривала майже 3 години, було запущено 36 "Шахедів".

Українська протиповітряна оборона збила 27 ворожих дронів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Вороги запускали дрони з тимчасово окупованого Криму.

відео дня

"У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударами БПЛА типу "Шахед". Пуски виявилися із мису Чауда (ТОТ Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 27 "Шахед-131/136" в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня повідомили у Telegram, що один безпілотник був знищений на Миколаївщині, три – на Херсонщині, 23 – на Одещині.

Зазначається, що упродовж майже 3 годин понад 3 десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар.

"На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали", – розповіли Сили оборони півдня.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що влучання були в Одеській області.

"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 "Шахеди" над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", – зазначив голова ОВА.

Атаки дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня РФ атакувала південь і схід України. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 13 дронів-камікадзе і одну крилату ракету. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, а внаслідок падіння уламків у Дніпрі загорілося приватне підприємство, гараж та авто.

У ніч на 6 жовтня РФ атакувала південь десятками дронів – було пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа. Внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції в поромному пункті пропуску "Орлівка".

У Збройних силах України попереджали, що РФ готує нові масовані удари. Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, чим російські окупанти будуть атакувати Україну. РФ буде використовувати більше дронів-камікадзе в ході атак на українські міста, чому буде сприяє допомога Ірану.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.