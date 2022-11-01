Окупанти несуть найбільші втрати з початку війни: Жданов назвав причини

Олег Жданов / Миноборони РФ, Главред

Військовий експерт Олег Жданов пояснив масові втрати окупантів за останні дні. Згідно з офіційними даними, за останні три дні цифри втрат були 950, 620, 650 окупантів на добу.

"Збільшилася щільність особового складу. Окопи заповнилися особовим складом. Близько 100 тисяч мобілізованих сьогодні прибули вже на фронт. У самій Росії вже говорять про 87 тисяч відправлених на фронт. Як ви думаєте, куди відправили щойно прибулих? Зазвичай на першу лінію окопу. Їх посадять і скажуть: "Ось ваша академія солдата". Хто виживе, той виживе, хто не виживе — значить така доля. Тому ми наносимо такі втрати, тому у нас в зведеннях такі цифри", – сказав Жданов.

Він додав, що головне для сил оборони зараз тримати такий темп.

"Якщо батальйон противника ми будемо класти на добу, то вийде 130 -140 БТГ за 130 днів", - сказав експерт.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські захисники протягом сорока хвилин збили російський ударний вертоліт, а також штурмовик Су-25. Вартість однієї одиниці Ка-52 становить близько $16 млн, а Су‒25 - $11 млн. тому загальна вартість знищеної техніки становить близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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