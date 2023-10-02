Окупанти атакували Харків: 4 областям загрожувало застосування балістичного озброєння

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 жовтня, завдали ударів по Харкову та області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він закликав жителів обласного центру та області перебувати в укриттях.
"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", − написав Синєгубов.відео дня
Повітряна тривога була оголошена на сході та півдні нашої держави, але згодом її відмінили.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області, а також у Полтавській, Сумській і Запорізькій областях. Але незадовго після цього, о 09:26, був оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.
У місцевих пабліках повідомлялося, що у Харкові було чутно звуки вибухів.
Удар окупантів по Україні в ніч на 2 жовтня
Нагадаємо, російські окупанти у ніч на понеділок, 2 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе і керованими авіаційними бомбами – є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура. У ЗСУ повідомили, що ворог знову спрямував удари на цивільну інфраструктуру і житлові райони.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти загалом вночі запустили по Україні сім безпілотників "Шахед", було знищено чотири з них.
Внаслідок обстрілу окупантами Херсона у ніч на 2 жовтня постраждала сім’я з дітьми. РФ обстріляла житлові квартали, у приватному будинку спалахнула пожежа. Постраждали матір і двоє дітей. У матері – осколкові поранення, 13-річна дівчинка отримала поранення середньої важкості, у її 12-річної сестри лікарі діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл.
Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.
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