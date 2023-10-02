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Окупанти атакували Харків: 4 областям загрожувало застосування балістичного озброєння

Альона Вороніна
2 жовтня 2023, 09:28 оновлено 2 жовтня, 10:29
Російські окупанти завдали ударів по Харкову та області, повідомили в ОВА.
Взрыв, ракета Оникс
РФ атакувала Харків/ колаж: Главред, фото ілюстративне: УНІАН, скрін

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 жовтня, завдали ударів по Харкову та області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він закликав жителів обласного центру та області перебувати в укриттях.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", − написав Синєгубов.

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Повітряна тривога була оголошена на сході та півдні нашої держави, але згодом її відмінили.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області, а також у Полтавській, Сумській і Запорізькій областях. Але незадовго після цього, о 09:26, був оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.

У місцевих пабліках повідомлялося, що у Харкові було чутно звуки вибухів.

Удар окупантів по Україні в ніч на 2 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на понеділок, 2 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе і керованими авіаційними бомбами – є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура. У ЗСУ повідомили, що ворог знову спрямував удари на цивільну інфраструктуру і житлові райони.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти загалом вночі запустили по Україні сім безпілотників "Шахед", було знищено чотири з них.

Внаслідок обстрілу окупантами Херсона у ніч на 2 жовтня постраждала сім’я з дітьми. РФ обстріляла житлові квартали, у приватному будинку спалахнула пожежа. Постраждали матір і двоє дітей. У матері – осколкові поранення, 13-річна дівчинка отримала поранення середньої важкості, у її 12-річної сестри лікарі діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

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