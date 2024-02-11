Окупанти на Донбасі побудували з 2 тисяч вагонів "стіну"-поїзд проти ЗСУ - Deep State

Конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи і налічує близько 2,1 тисячі вагонів різного типу.

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Будівництво конструкції почалося в липні минулого року - Deep State / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Російські окупанти зібрали так званий "цар-поїзд" протяжністю в 30 км із понад 2 тисяч вагонів. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи і налічує близько 2,1 тисячі вагонів різного типу. Будівництво конструкції почалося в липні минулого року. Для побудови, ймовірно, ворог використовував рухомий склад, який був вкрадений російськими агресорами з тимчасово окупованих територій.

"Це дуже специфічна інженерна споруда, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла - перешкода для просування Сил оборони. Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити або підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку перешкоду без пробивання коридору неможливий", - пояснили аналітики DeepState.

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Ситуація на фронті: що відомо

Згідно з останніми даними, захисники України змогли просунутися на схід від Кліщіївки. У ЗСУ розповіли про потужне просування під Бахмутом. Російські окупанти відмовляються йти на штурм, з боку ворога багато дезертирів.

У Генштабі розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на захисників України по всіх лініях фронту. Найважча ситуація під Авдіївкою та Мар'їнкою.

Полковник ЗСУ Роман Світан спрогнозував перебіг боїв за Авдіївку. Російські війська на цьому напрямку зазнають великих втрат, зокрема, поблизу міста є ділянка розміром із футбольне поле, яка повністю вкрита трупами окупантів.

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