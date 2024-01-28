За місяць - 100 одиниць: скільки ракет РФ приготувала для обстрілів - Ігнат

Росія вже використала "велику кількість ракет" під час трьох останніх атак по Україні, однак у ворога все ще багато ресурсів їх виготовляти.

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РФ продовжує атакувати Україну ракетами / Колаж Главреда, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

У Росії - попри санкції - все ще є присутні потужності виробляти ракети для масованих обстрілів в Україні. Наразі запас тільки високоточних ракет обраховується у 900 одиниць, розповів в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Приблизно така ж цифра, як й у попередній період, - близько 900 ракет високоточних далекобійних", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що позначка залишилась на тому ж рівні, "тому що ворог у трьох великих комбінованих атаках з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет".

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"Я нагадаю, що 29 грудня (було зафіксовано) 158 засобів повітряного нападу: це і дрони, і ракети. Вже близько 100 застосував 2 січня", - уточнив Ігнат.

Тому, додав він, попри те, що РФ виготовляє, вона й витрачає. Саме тому цифра зараз на цьому рівні й залишилась.

"Ідеться тільки про ті ракети, які є у переліку. Тобто вісім типів. У них є ще С-300… дуже багато, якими обстрілюють Харківщину. Є й авіаційні ракети, а також протикорабельні і так далі", - пояснив представник Повітряних сил.

Щомісяця Росія виготовляє до 100 ракет. Таку ж кількість противник запускав по Україні, відповів Ігнат.

Удари Росії по Україні

У ніч на 28 січня Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів. Двома "Іскандерами" було атаковано Полтавську область (зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт), а трьома С-300 - Донецьку область з окупованої території.

Ще 18 грудня, напередодні нового комбінованого удару агресора 29 грудня, Юрій Ігнат попереджав про накопичення Росією ракет. Тоді він зауважував, що у росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня.

РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.

Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.

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