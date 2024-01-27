Бої на кордоні із Харківською областю: росіяни обрали 3 напрямки для наступу

За словами Сергія Гайдая, росіяни сконцентрувались на 3 основних напрямках для наступу на теориторії Луганської області.

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Росіяни обрали 3 напрямки для наступу на Луганщині / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські війська збільшують свою активність на фронті, зокрема в Луганській області, де вони використовують свою чисельну перевагу. Такий підхід може призвести до значних втрат серед російських окупантів. Про це розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу зазначивши, що осійські окупанти не змінюють свою тактику, а просто намагаються перемогти за рахунок чисельної переваги.

На Куп'янсько-Лиманському плацдармі окупанти за останній тиждень посилили свої дії, намагаючись продовжити просування вперед. Для цього вони залучають додаткові резерви. Однак ситуація є складною не лише на цьому напрямку.

"На Луганщині є три важких напрямки. Сватове – Куп'янськ, Кремінна – Серебрянське лісництво і біля Лисичанська славнозвісна Білогорівка. На всіх трьох напрямках окупанти намагаються вести потужні наступальні дії, "обробляють" позиції наших бійців авіабомбами",– розповів Сергій Гайдай. відео дня

Він додав, що російські війська постійно використовують артилерію та FPV-дрони для атак. У той же час, окупанти зазнають значних втрат як у військовій техніці, так і серед військовослужбовців. Велика частина російських сил залишилась в районі між Кремінною та Лиманом.

"Там більше проводили "м'ясні штурми", тому що вони намагались брати кількістю, а не тактикою чи військовою хитрістю. Ломились великою кількістю всього, що було. Там вони і залишились", – наголосив Гайдай.

Він зазначив, що також зафіксована активізація ворога у населених пунктах Невське та Макіївка Луганської області.

"У той же час, важкі бої тривають на кордоні з Харківською областю в районі села Стельмахівка", - резюмував Сергій Гайдай.

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що на сьогоднішній день немає загрози нового наступу російських окупантів на Харків. За його словами, активно зводяться укріплення на кордоні.

Окупанти не припиняють спроб оточення Авдіївки, здійснюючи тристоронній наступ на місто та намагаючись проникнути в тил Сил оборони України через підземні інженерні тунелі. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ 110 ОМБр Сергій Волков.

Росія може здійснити атаку в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей у найближчі тижні. Атака на Харківську область буде спрямована на відволікання українських військ від Куп'янського напрямку. Про це повідомив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо.

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