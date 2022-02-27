На Херсонщині "голуби миру" з РФ зайнялися мародерством - вдерлися до ПриватБанку й вкрали гроші

Російські військові почали грабувати банки України / скріншот

Російські військові почали займатися мародерством і грабіжництвом. У Мережу потрапило відео з камер спостереження у відділенні ПриватБанку в селищі міського типу Верхній Рогачик Херсонської області.

На кадрах - окупанти виносять не лише гроші з каси, а й цілі банківські комірки. Дата зйомки - 27 лютого 2022 року.

"У Херсоні окупанти почали тупо грабувати банки і виносити всі цінності з комірок українців!" - написав у своєму Telegram-каналі Антон Геращенко.

"Російські "голуби миру" розкрили відділення, розбили вікно і пролізли в касу. Так роблять визволителі українського народу від фашистського Києва", - іронічно коментують відео, ймовірно, співробітники охорони банку.

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Скільки грошей забрали з банку російські окупанти - невідомо.

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