На Херсонщині "голуби миру" з РФ зайнялися мародерством - вдерлися до ПриватБанку й вкрали гроші

Окупанти почали грабувати українські банки. 27 лютого вони залізли у відділення ПриватБанку і забрали не лише гроші з каси, а й банківські комірки.
Російські військові почали займатися мародерством і грабіжництвом. У Мережу потрапило відео з камер спостереження у відділенні ПриватБанку в селищі міського типу Верхній Рогачик Херсонської області.
На кадрах - окупанти виносять не лише гроші з каси, а й цілі банківські комірки. Дата зйомки - 27 лютого 2022 року.
"У Херсоні окупанти почали тупо грабувати банки і виносити всі цінності з комірок українців!" - написав у своєму Telegram-каналі Антон Геращенко.
"Російські "голуби миру" розкрили відділення, розбили вікно і пролізли в касу. Так роблять визволителі українського народу від фашистського Києва", - іронічно коментують відео, ймовірно, співробітники охорони банку.
Скільки грошей забрали з банку російські окупанти - невідомо.
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