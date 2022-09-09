Окупанти "гинуть групами", командирам плювати: у РФ скаржаться на катастрофічні втрати

Полонені російські окупанти / Андрій Білецький

Поміж російських окупантів в Україні величезні втрати, про це російські військові розповідають у телефонних розмовах з родичами.

Перехоплення переговорів одного з окупантів зі своєю дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Він пояснив, що через великі втрати багато окупантів, що знаходяться в Україні, прагнуть звільниться з лав ЗС Росії.

Видео дня

Окупант поскаржився на те, що українські захисники відрізали рашистам шляхи відступу, підірвавши мости. При цьому окупанти постійно очікують попадання ракет з HIMARS.

"Жителів у селах чіпати не можна. А також владі взагалі байдуже, скільки своїх хлопців загинуло", - заявив росіянин.

Він також додав, що російські окупанти в Україні гинуть "малими групами".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте ще: