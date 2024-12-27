Окупанти атакують з різних сторін: аналітики DeepState показали оновлену мапу

Російські загарбники тиснуть на фронті.

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Загарбники окупували Українку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, DeepState

Основне:

Армія РФ окупувала Українку

Ворог просувається на Донеччині

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей, ворог тисне на фронті. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Аналітики інформують, що російські загарбники окупували Українку Донецької області.

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Також фахівці DeepState фіксують просування армії РФ у районі кількох населених пунктів у Донецькій області.

"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ поки офіційно не підтвердив цю інформацію.

РФ окупувала Українку / фото: DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно аналітики DeepState повідомляли, що на відтинку Слов'янка-Петропавлівка, що поблизу Курахового, армія РФ здійснює постійні спроби руху невеликими групами піхоти. За їхніми словами, окупанти ховаються у посадках, окопах і норах, щоб закріпитися на позиціях і поступово підтягувати вже нові сили для накопичення.

Також окупаційні війська намагаються прорватися у Покровськ, що у Донецькій області. На цьому напрямку РФ зосередила три російські загальновійськові армії, але попри постійні атаки ворожих військ, окупантів немає ні безпосередньо у місті, ні на його околицях.

Раніше Главред писав, що речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українським військам вдалося відкинути армію РФ у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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