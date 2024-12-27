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Окупанти атакують з різних сторін: аналітики DeepState показали оновлену мапу

Маріна Фурман
27 грудня 2024, 01:21
382
Російські загарбники тиснуть на фронті.
ВСУ, карта
Загарбники окупували Українку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, DeepState

Основне:

  • Армія РФ окупувала Українку
  • Ворог просувається на Донеччині

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей, ворог тисне на фронті. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Аналітики інформують, що російські загарбники окупували Українку Донецької області.

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Також фахівці DeepState фіксують просування армії РФ у районі кількох населених пунктів у Донецькій області.

"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ поки офіційно не підтвердив цю інформацію.

Окупанти атакують з різних сторін: аналітики DeepState показали оновлену мапу
РФ окупувала Українку / фото: DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно аналітики DeepState повідомляли, що на відтинку Слов'янка-Петропавлівка, що поблизу Курахового, армія РФ здійснює постійні спроби руху невеликими групами піхоти. За їхніми словами, окупанти ховаються у посадках, окопах і норах, щоб закріпитися на позиціях і поступово підтягувати вже нові сили для накопичення.

Також окупаційні війська намагаються прорватися у Покровськ, що у Донецькій області. На цьому напрямку РФ зосередила три російські загальновійськові армії, але попри постійні атаки ворожих військ, окупантів немає ні безпосередньо у місті, ні на його околицях.

Раніше Главред писав, що речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українським військам вдалося відкинути армію РФ у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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