Любитель ядерної зброї Рогозін може стати куратором Путіна по Донбасу - ЗМІ

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін скоро може стати главою адміністрації президента РФ.
Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін зовсім скоро може перейти в адміністрацію президента РФ, яку йому пропонують очолити. Про це повідомляє Медуза.
Варто відзначити, що зараз главою російського ОП є Антон Вайно, який сидить в цьому кріслі з 2016 року.
Рогозін, який, як відомо всім, є фанатом ядерної зброї, може стати не тільки помічником Путіна, але і його куратором з питань окупованих територій Донбасу.
Російські ЗМІ не виключають, що Путін погодиться дати Рогозіну навіть посаду віце-прем'єра, так як "давно його любить".
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Ядерні загрози Рогозіна країнам Європи
Глава Роскомосу Рогозін 5 червня у відповідь на рішення Болгарії, Північної Македонії і Чорногорії не пропускати керівника МЗС РФ Сергія Лаврова через повітряний простір своїх держав, пригрозив Болгарії, Румунії, Чорногорії та Швеції застосуванням ядерної ракети Сармат.
"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - гнівно написав він.
У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв погрози Рогозіна, зазначивши, що спільна історія у Росії і Чорногорії – хіба що вілли і яхти російських чиновників.
"Черговий ядерний удар обіцяють у РФ. Цього разу - Чорногорії за непропуск літака Лаврова і зраду "спільної історії". Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі або яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають притулок російському капіталу, є про що подумати", - підкреслив український чиновник.
Пізніше Дмитро Рогозін вибухнув заявою про те, що Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат, яку він назвав "найпотужнішою в світі".
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