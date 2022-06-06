Вогняний Град на голови рашистам: ЗСУ "підсмажують" окупантів з трофейних РСЗВ

Гради РФ на службі ЗСУ / Facebook / UkrainianLandForces

Установки реактивних систем залпового вогню Град, захоплені у російських окупантів, вже на фронті б'ють по позиціях ворога.

Про ефективне використання трофейної техніки розповіли українські захисники з 93-ї ОМБр "Холодний Яр", йдеться в повідомленні в Facebook Сухопутних військ ЗС України.

При цьому українські бійці опублікували також відповідні фото застосування перейшли на службу ЗСУ російських РСЗВ.

"93-тя ОМБр Холодний Яр трофейними російськими "Градами" б'є по окупантам", – додали в ЗСУ.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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