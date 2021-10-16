Вогняна ДТП на Закарпатті: серед жертв - учасниця угорського талант-шоу та футболістка з Чопа

У селі Великі Лучки сталася смертельна ДТП/ Фото Нацполіції

Рано вранці 15 жовтня в селі Великі Лучки Мукачівського району сталася смертельна ДТП. Автомобіль Renault зіткнувся з евакуатором. Одразу після зіткнення Renault охопив вогонь.

Внаслідок ДТП живцем згоріли чотири людини. Серед загиблих: 21-річний патрульний Ігор Марчишак, 25-річний прикордонник Юрій Балюк, 18-річна спортсменка жіночої збірної області з футболу Сабіна Крупко та 17-річна Карина Чонтош - напередодні дівчина успішно пройшла відбір у шоу Угорщина має талант, передає Мукачеве.нет. Всі загиблі - жителі міста Чоп.

Відомо, що за кермом автомобіля був співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області.

ДТП сталася в п'ятницю близько четвертої години ранку в селі Великі Лучки Мукачівського району. У момент зіткнення евакуатор чіпляв машину, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці теж потрапила в ДТП - в'їхала на узбіччі в електроопору.

Одразу після удару Renault загорівся. На місці загинули всі четверо людей, які перебували у палаючому легковику.

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Також численні травми дістав 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували з переломом черепа та внутрішньочерепною травмою.

У поліції порушили провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Триває слідство.

Що відомо про загиблих у вогняному ДТП

Карина Чонтош займалася музикою і мріяла про велику сцену. Минулої суботи вона пройшла відбір у шоу Угорщина має талант. Як розповідають знайомі загиблої, дівчина дуже цьому раділа.

Карина Чонтош / Фото mukachevo.net

Сабіна Крупко - юна талановита футболістка з Чопа, вихованка Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи (Ужгород), гравчиня збірної області. Сабіна також грала за чопську та ужгородську команди.

"Нехай світла пам'ять про Сабіну назавжди залишиться в серцях близьких і знайомих, а Бог подарує їй вічне життя та спокій", - зазначили у Федерації футболу Закарпаття.

Сабіна Крупко / Фото pmg.ua

21-річний Ігор Марчишак служив у патрульній поліції з 2017 року, мав звання лейтенант.

Ігор Марчишак

Юрій Балюк був інспектором-кулеметником комендантського відділення. Служив у прикордонній службі з 2020 року. Йому було 25 років.

Юрій Балюк

Як повідомляв Главред, 14 жовтня в Калуші Івано-Франківської області мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у матір та маленьку дитину, які переходили дорогу по "зебрі". Від удару 6-річна дівчинка померла дорогою в лікарню, а мотоцикліст не зупинився і не повернувся на місце ДТП.

У Польщі вранці 14 жовтня трапилася жахлива аварія за участю українців. Автобус врізався у вантажівку. В результаті постраждали п'ятеро наших співвітчизників.